Alonso Caparrós confiesa que "sigo haciendo mucho dinero con 'Furor'"

'Furor' fue un concurso que se emitió entre 1998 y 2001 en Antena 3, presentado por Alonso Caparrós , en el que dos equipos de famosos, uno de chicos y otro de chicas, se enfrentaban para demostrar sus capacidades artísticas y personales.

Ahora que se cumplen 25 años de este éxito televisivo, su conductor, Alonso Caparrós, ha concedido una entrevista a El Purgatorio de 'The Objective', donde ha a confesado que sigue haciendo dinero con 'Furor': "y además muy bien ganado, muy cómodo".

"Lo sigo haciendo para empresas y es brutal. Y yo me sorprendo y me congratulo porque funciona como un tiro", ha abundado el también presentador de 'Sálvame' en dicha interviú.

Al hilo, cuestionado sobre si echaba de menos el programa rosa de Telecinco , ha asegurado que "No, etapa cerrada. Creo que eso es importantísimo. Cerrar las etapas bien cerradas, eso es una cosa que se aprende cuando meditas tú."

Además, respecto al si la faceta físico fue importante para empezar en la televisión, Alonso Caparrós ha dicho que "Mucha. La parte de gustar fue muy importante en mi carrera. Pero me duró lo que me duró la juventud, luego eso ya no pasa. Pero sí es verdad que el físico, tener un físico agradecido y ser guapo".