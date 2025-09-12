Álvaro Muñoz Escassi se opera en secreto y reaparece con muletas

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en la sensación del verano, un año más. Si el pasado estuvo en boca de todos por su ruptura de María José Suárez, con infidelidad y escándalo de por medio, este año le tocaba el turno a Sheila Casas salir de su vida y de su corazón. Esto le ha hecho ser protagonista indiscutible una temporada estival más, poniéndose de moda y siendo reclamo de muchos programas de televisión. Pero desde hace unas semanas ha adoptado un papel mucho más discreto y había quien creía que se había refugiado a recapacitar y pensar qué puede estar haciendo al para no triunfar en el amor.

Pero no. En realidad, el jinete por el que todas y muchos suspiran estaba guardando un secreto, de ahí que no quisiese que los medios reparasen en él estos días. Un detalle médico que ha preferido afrontar solo, sin revuelo mediático y sin despertar el interés de terceras personas. Ha pasado por quirófano para dar solución a una lesión en el menisco que llevaba martirizándole desde hacía mucho tiempo. Una lesión que se hizo en Honduras, durante su participación en ‘Supervivientes’ y que finalmente ha tenido que confiar en los cirujanos.

Escassi entra en quirófano sin hacer ruido

Este jueves, el jinete reconvertido en colaborador de televisión ha reaparecido en público tras unas semanas alejado de los focos. Fue en un torneo solidario de golf que orquestaba la Fundación Clínica Menorca, donde hizo el esfuerzo de hacer acto de presencia para apoyar la recaudación de fondos contra el cáncer de mama. Aquí explicó cómo su lesión le ha dado muchos quebraderos este verano, motivo por el cual ha decidido confiar en los cirujanos.

Álvaro Muñoz Escassi Gtres

“Me han operado del menisco que me rompí en Honduras y es lo mejor que he hecho. Me pasé todo el verano medio cojo y con dolor, una tragedia. Pero me han operado y estoy perfecto”, resuelve Álvaro Muñoz Escassi. Y es que en un principio pensó que el descanso le sería de ayuda, hasta que comprendió que su lesión era mucho más grave de lo que se había considerado en un primer momento: “Me rompí los dos, pero el que me dolía era el derecho. He estado todo el verano sufriendo, pero desde que me operé estoy nuevo”, desvela.

Escassi está encantado de haber dado el paso de entrar en un quirófano, después de unos meses demorando la decisión. Ahora le toca el tedioso proceso de recuperación, pero dice que el resultado de la cirugía ha sido tan favorable que se libra de la rehabilitación: “Puedo andar perfecto, pero el médico me dio que llevara muletas solo para acordarme de que me he operado”. Quizá pueda olvidarse de su intervención, pues no se la había comentado a nadie, tan solo a los más íntimos: “Cuando estoy mal, lo paso solo. A mis hijos les decía que estaba con mi compadre, a mi compadre que estaba con mi hijo, a mi jefa que estaba con mi primo… al final todos se llamaban entre ellos y nadie sabía dónde estaba”.