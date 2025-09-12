Antonia San Juan inicia la quimioterapia y da nuevos detalles de su cáncer

La semana pasada Antonia San Juan se sinceraba con sus seguidores y les anunciaba que estaba pasando por un revés médico. Aún no tenía el diagnóstico definitivo, pero los médicos le habían informado de que debía plantar cara a un cáncer. La faringitis crónica que llevaba arrastrando desde hacía más de un año se le ha complicado y las últimas pruebas no daban buen resultado. Se sometió a más baterías de exámenes médicos y ahora, días después de informar sobre el inicio de su lucha contra la enfermedad, da nuevos detalles.

En el primer vídeo que grabó para sus fieles de Instagram les informaba de que su diagnóstico anunciaba un cáncer, pero que aún no tenía conocimiento del tipo, el estadio o el futurible tratamiento que le correspondería. De ahí las pruebas que le estaban realizando y a las que estaba a la espera de resultados. Ya los tiene en sus manos. No quiere preocupar demasiado a nadie, de ahí que se haya apresurado a ofrecer abiertamente todos los detalles sobre su situación médica, en un ejercicio de transparencia y sinceridad.

Antonia San Juan da nuevos detalles sobre su cáncer

“Dije que os iba a mantener informados cuando dije el otro día que estaba enferma, que tenía un cáncer, y bueno, ya me han mandado el diagnóstico”, comienza a decir a cámara la actriz, mítica ya por su papel de Estela Reynols en ‘La que se avecina’. Está en la cocina de su casa, mientras sacia su apetito con saludables vegetales y frutas, como pepino, zanahoria o peras. Mientras merienda avanza que “el lunes me hacen un PEC-TAC de todo el cuerpo para ver si las células han viajado”.

Pero además ya le han informado de cuándo dará comienzo el tratamiento. Es inminente: “El martes ya empiezo con la quimioterapia, con ciclos de cada tres semanas. Termino a principios de marzo”. Antonia San Juan estará siguiendo el tratamiento pautado durante los próximos seis meses, sometiéndose contantemente a pruebas para evaluar su evolución. Es un proceso tedioso en el que juega un gran papel el optimismo con el que se afronte. Algo que a ella le sobra: “Con todas las ganas de todo. Es lo que hay. Hay que vivirlo así. Si ya me cuidaba, ahora me cuido más”, resuelve la actriz, que no duda en “seguir ilusionada con la vida” como hasta ahora.

Antonia San Juan ha querido añadir el motivo por el que ha compartido abiertamente su diagnóstico de cáncer y cómo va cumpliendo poco a poco las etapas médicas. Lo hace para ayudar a otras personas en su situación y también a sus familias a ver la enfermedad y esta batalla desde otro prisma más positivo, sin derrotismo: “Hago esto para pensar que cuando aparece la enfermedad, sea de otra manera, no vivirlo de una manera trágica ni nada, sino bueno, es una enfermedad como otra cualquiera”. Y es que ella ya ha dejado claro que confía en la ciencia y en la medicina y está dispuesta a poner de su parte para salir victoriosa.