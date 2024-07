Álvaro Muñoz Escassi rompe su silencio sobre Hiba Habouk: "Estoy soltero y no hago daño a nadie"

Una vez más, una multitudinaria fiesta de El Turronero vuelve a estar en boca de todos. En esta ocasión, el empresario congregó a más de mil personas el pasado fin de semana para celebrar la primera comunión de una de sus nietas.

Susanna Griso, María del Monte, Fiona Ferrer, Isabel González, Carmen Lomana, Nacho Abad, Bárbara Royo, Álex González, Pitingo, Miguel Ángel Acebes, los del Río, Susana Díaz, Santiago Segura, Espinosa de los Monteros o Cayetano Rivera Ordoñez fueron algunos de los muchos rostros conocidos que se pasaron por la fiesta, aunque todos los ojos estuvieron puestos en la actriz Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi, que acaba de poner fin a su relación con María José Suárez.

Los dos fueron vistos en actitud muy cómplice e incluso se ha publicado un vídeo en el que aparecen marchándose juntos de la fiesta, llevando ella la chaqueta de Escassi para protegerse del frío.

Por lo visto fueron de los últimos en abandonar la fiesta, cerca de las 4:00 horas de la madrugada, y aunque los testigos no vieron ningún beso, sí confirman una actitud muy cómplice entre los dos y hasta un baile juntos agarrados por la cintura.

Hiba Abouk. Gtres

Ahora se han dado a conocer más detalles sobre el tipo de relación que mantienen, y por lo visto se conocen desde hace tiempo, aunque algunas voces sugieren que su amistad podría haber tornado en sentimientos más profundos.

Desde "TardeAR" se comentó que la actriz acudió en calidad de acompañante del jinete y se hospedaron en el mismo hotel de cinco estrellas, aunque en habitaciones separadas. De hecho, Abouk iba también con sus dos hijos, Amin y Naím, fruto de su relación con el futbolista Achraf Hakimi, de quien se separó en 2023.

Frente a la discreción de Hiba Abouk, Escassi ha roto su silencio y ha dejado claro que desde que no sale con María José Suárez no tiene que dar explicaciones a nadie. "Hiba es amiga mía. Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie", declaró en un mensaje enviado a la periodista Leticia Requejo, en el que no desmiente los rumores de affaire con la actriz.

Más allá de su relación con ella, Escassi también está en el punto de mira por su inesperada ruptura con María José Suárez. La modelo reveló que pasó algo "muy desagradable" que ella es incapaz de perdonar, arrojando una vez más la sombra de la duda sobre una posible infidelidad del jinete. ¿Cuántas van ya?