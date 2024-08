Escassi ceba los rumores de nuevo amor en Colombia en medio de la polémica

Álvaro Muñoz Escassi ha amenazado a los medios con emprender acciones legales si especulan con su vida privada. Eso sí, parece que le gusta tentar a la suerte y no duda en poner a prueba a todos con sinuosos mensajes que evidencian que podría estar viviendo un romántico viaje por tierras colombianas. Se ha instalado en Cartagena de Indias con una misteriosa mujer, con la que ya ha compartido, al menos, dos puestas de sol. Eso es lo que quiere dar a entender el propio jinete en sus redes sociales, mostrando lo espectacular que está siendo su viaje, alejado de la polémica que ha dejado en España a fuego lento. Y es que aún se está cociendo la controversia que surgió tras su ruptura con María José Suárez, después de tres años de amor que él definía como “relación abierta”, para sorpresa de ella. Surgieron muchos testimonios de personas que se presentaban como supuestas amantes, incluso la aparición estelar de Hiba Abouk con imágenes de pasión que no dejaban lugar a dudas. Pero ahora los pasos del soltero de oro son inciertos, pues se ha propuesto jugar al despiste.

Álvaro Muñoz Escassi en Colombia con una "nueva amiga" TardeAR

Desde que fue sorprendido al otro lado del charco y se le viese acompañado de una misteriosa mujer en Colombia, todas las miradas están fijadas allí. Eso sí, por ahora pasan por echar un vistazo a su perfil de Instagram, donde no solo deja pullitas a su ex o reflexiones sobre cómo afronta la vida en sus momentos más duros, parafraseando a Albert Einstein. También mensajes que dejan entrever que está viviendo un viaje mágico repleto de momentos únicos que le acarician el alma. Eso sí, no quiere que nadie especule o amenaza con enfadarse. Con un atardecer de fondo, como ya hizo este jueves, ahora ha querido subir la apuesta y añadir un mensaje que ha revolucionado a sus fans y, como cabría esperar, también a las redacciones: “Y esto no ha sido lo más bonito del día…”.

Story de Álvaro Muñoz Escassi Instagram

Cerrando su frase con tres puntos suspensivos, ciertamente, Álvaro Muñoz Escassi invita a que eche a volar la imaginación. Más si atendemos al detalle de incluir los emoticonos, uno de un guiño y otro de corazones de enamorado rondándole la cabeza. Allá cada cual que piense lo que desee. Pero no deja de ser curioso que juegue con la ambigüedad, a la vez que reclama su derecho a la intimidad, algo que hizo después de sentarse en el plató de ‘De viernes’ para hablar de sus juegos de alcobas y los límites de su sexualidad. Más sabiendo que todas las miradas están puestas en él tras el escándalo que ha supuesto su ruptura de María José Suárez. Especialmente estos días que se encuentra de viaje por Colombia, descubriendo las maravillas de la región en muy buena compañía, aunque no se haya desvelado aún la identidad de la afortunada. Esa de la que todos quieren saber y de la que él parece ir dando pistas, aunque de forma ambigua jugando al despiste.