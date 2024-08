Sale a la luz el romance de Álvaro Muñoz Escassi con un conocido actor español mientras estaba con María José Suárez: "Se han querido bastante"

El currículum sentimental de Álvaro Muñoz Escassi continúa acaparando los titulares de la crónica social de nuestro país. El jinete se convirtió en el protagonista indiscutible del verano desde que María José Suárez confirmó su ruptura sentimental en Instagram. Ese día marcó un antes y un después en la vida del exconcursante de "Masterchef Celebrity" y se abrió la caja de los truenos, saliendo a la luz los verdaderos motivos por los que la modelo había roto con el andaluz: la existencia de una tercera persona en la relación.

Simultáneamente a la trama con María José Suárez, el jinete ha sido relacionado sentimentalmente estas semanas con Hiba Abouk, con la que ha sido fotografiado en más de una ocasión y ahora, Enrique del Pozo ha sido el encargado de destapar otra conquista de Escassi, causando un gran revuelo mediático.

Según ha desvelado el colaborador de televisión, el jinete ha mantenido una relación con un conocido actor. "Escassi me gusta porque es un hombre libre, lo ha dicho él. Con un amigo mío actor, muy muy conocido de este país, ha tenido unos encuentros especiales, libres, afectuosos, bastante importantes", ha comenzado diciendo Enrique del Pozo.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Instagram

"Mi amigo es un actor muy importante de este país, me ha pedido que no diga el nombre. Álvaro ha tenido con él unos encuentros afectuosos y sensibles y cariñosos bastantes veces con él. Escassi dice que no es bisexual, no sé… Sé que se han querido bastante". Sobre si existe una posibilidad de que el actor se siente a contar su idilio con el jinete, el colaborador ha sido muy claro: "Puede, él no tiene ningún problema en decirlo".

Más detalles del idilio

Tras el revuelo que han supuesto estas palabras, Enrique del Pozo se ha sentado en "Socialité" para arrojar luz al asunto. "Tuvo unos encuentros antes de salir con María José y se volvieron a encontrar estando con ella. Por eso a mi amigo le parece una falta de respeto que diga que han tenido una relación abierta cuando la relación abierta solo lo ha tenido él. Le fue infiel a María José. Ella no sabía absolutamente nada. El disfruta de su vida y me parece perfecto, pero si engañas a otra persona...", ha revelado el integrante del dúo Enrique y Ana.

"Es uno de los grandes actores de este país, tiene un cuerpo parecido al de Álvaro. Está en activo; es un poco más joven que Escassi. No quiere que se sepa quién es porque ahora mismo está inmerso en un proyecto muy grande y no quiere que se le vincule con eso ni pasar a ser "el chico de Escassi"", ha explicado sobre el actor. "Lo que no entiendo es porque niega que es bisexual. Hay más hombres. Ha tenido también una relación con un deportista en activo, español y muy conocido", ha sentenciado sobre la sexualidad del jinete Enrique del Pozo, desvelando una nueva conquista del protagonista del verano.

"Escassi le decía a mi amigo que María José y él estaban en crisis, no que tuvieran una relación abierta. Mi amigo se puso en contacto con ella a través de otra persona para decirle lo que estaba pasando, que Escassi tenía una vida paralela. Ella le dijo que no se creía nada (...) Escassi a mi amigo le daba esperanzas de que iban a volver a verse. Le decía: "Eres especial". Mi amigo se enamoró completamente de Escassi. Yo creo que él no, le daba esperanzas, pero no. Escassi es solo fiel a sí mismo. A la persona que más quiere Escassi es a Escassi", ha sentenciado Enrique del Pozo sobre la relación del jinete con este conocido actor.