Exclusiva: comunicado del exalcalde de Chipiona a Gloria y Amador Mohedano tras la inauguración del Museo de Rocío Jurado

Han pasado casi cuarenta y ocho horas desde que tuvo lugar la inauguración del Centro de Interpretación Rocío Jurado, La Voz del Milenio en el municipio gaditano de Chipiona. El pasado sábado , Rocío Carrasco daba el pistoletazo de salida a una de las grandes voluntades de su madre. No lo hacía sola, sino en compañía de su marido, Fidel Albiac, parte de la familia y algunos amigos (televisivos y anónimos).

Rocío Carrasco inaugura el 'Centro de Interpretación Rocío Jurado, La Voz del Milenio' en Chipiona FOTO: Román Ríos EFE

Los que no estuvieron presentes, ni tampoco invitados, fueron los que la heredera universal de ‘la más grande’ considera como “familia mediática”. Ni Gloria Camila, ni Ortega Cano, Rosa Benito, José Antonio Rodríguez, Gloria y Amador Mohedano y los respectivos hijos de todos ellos recibieron invitación alguna por parte de Carrasco, algo que era de esperar dadas las circunstancias.

Esto ha generado un gran debate entorno a lo que realmente hubiese deseado la propia Rocío Jurado en uno de los días más importantes y emotivos de cara a su figura. Lo cierto es que la familia no ha sido la única en no ser invitada. La Asociación Cultural RJ La Más Grande, en la que colaboran desde sus inicios la mayoría de estos familiares, tampoco ha sido llamada para acudir a la inauguración, todo ello pese a su gran labor durante los últimos dieciséis años.

Antonio Peña, exalcalde de Chipiona hasta el año 2016, ha querido manifestar su malestar por la gestión que se ha hecho de cara a la apertura, y es por eso que se ha referido directamente a Gloria y a Amador Mohedano con el siguiente mensaje que hoy publica ‘LA RAZÓN’ en exclusiva.

Antonio Peña, Gloria y Amador Mohedano FOTO: Gtres

”Quiero transmitiros a ti y tu hermana, Gloria Mohedano, mi profundo malestar por la forma en la que viene sucediéndose todo lo relacionado con el museo de Rocío. Puedo aceptar aunque no entender, que se intentara obviar mi presencia o la de Manolo García por parte de Luis Mario, para evitar tener que compartir políticamente el posible éxito de su puesta en funcionamiento. De ahí que en ningún momento fuéramos invitados, pero jamás entenderé que no se haya hecho la mínima mención a tu hermano, único valedor del trabajo desarrollado en todo el montaje del museo. Nunca olvidaré que en los momentos difíciles, trabajo día a día sin pedir absolutamente nada a cambio, y buscando en todo momento hacer realidad el sueño de Rocío. No puedo aceptar que en ningún momento se hiciera la mínima mención de la entrega y la presencia continua tuya, de José Antonio, de José ortega Cano, de Gloria Camila, y como no, de la asociación ‘RJ’ LA MAS GRANDE, que nunca dejó de trabajar por intentar poner su granito de arena en el engrandecimiento de Rocío. Vayan estas palabras de apoyo profundo a todos ustedes, y ojalá que el museo acabe siendo lo que tú hermana quiso y no lo que ojalá nunca pueda suceder. Un beso fuerte para todos”, concluye el político.