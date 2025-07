Amador Mohedano, ingresado en el hospital

La preocupación por Amador Mohedano en estos momentos es máxima. Especialmente por la discreción con la que se ha llevado su ingreso en el hospital. El hermano de Rocío Jurado se comenzó a encontrar mal, cuando decidieron que fuese trasladado a un centro médico. Esto fue el pasado viernes, pero hasta este martes no se ha dado a conocer lo que sucedía. Desde el fin de semana lleva hospitalizado, siendo sometido a una batería de pruebas médicas para determinar el mejor tratamiento para su dolencia.

Estos últimos días han sido especialmente convulsos para él. La muerte de Michu, madre de la hija de su sobrino José Fernando, ha removido mucho a la familia. De nuevo se enfrentan a un conflicto por la custodia de la pequeña y él ha tomado partido activo, apoyando a José Ortega Cano en su determinación de cuidar a su nieta. Incluso viajó a Arcos de la Frontera para estar al lado de su cuñado y sus sobrinos en el último adiós a la gaditana. Pero ahora quien preocupa a los suyos es él, tras llevar cuatro días bajo cuidados médicos. Una situación que se había pretendido mantener oculta a los medios. Hasta hoy.

Amador Mohedano, en fase de pruebas

Por el momento no ha trascendido el motivo por el que Amador Mohedano está ingresado en un centro médico. Aquí permanece bajo observación desde el pasado viernes, tal y como se ha informado desde ‘TardeAR’. Fue su hijo Salvador quien decidió trasladar a su padre, mientras que sus hermanos, que viven en Madrid, no han considerado necesario viajar para estar a su lado. Un detalle que hace pensar en que no se trata de una grave dolencia, aunque sí han descartado que su ingreso se deba a su dolencia con la espalda.

Amador Mohedano Gtres

Desde el programa de Telecinco subrayan lo extraño que les resulta que el televisivo no haya dado a conocer su estado. Ni él ni desde el hospital se han realizado partes médicos hasta el momento, aunque ahora que ha trascendido la noticia de su ingreso sí que se espera en las próximas horas una aclaración. Al menos sí para no alarmar al público, pues ahora la información es escasa. Aun así, han podido hablar con el propio Amador Mohedano. Más bien, él les ha hecho llegar una nota de voz en la que explica su situación: “Estoy en el hospital, estoy mejor, aquí con pruebas y con todo”.

Marta López asegura haber llamado a Amador Mohedano minutos antes de comenzar el programa. No ha podido hablar con él, pero le ha respondido una sobrina suya, que se encuentra junto a su cama en el hospital. Él está dormido y no ha podido atender a su amiga. “Está todo controlado, está bien, no te preocupes”, le informa. Leticia Requejo se extraña, pues siempre atiende personalmente a los medios y es muy cercano a los compañeros de la prensa y dice que ayer mismo ella trató de hablar con él y tampoco pudo.