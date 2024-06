Amador Mohedano, optimista: "Estoy negociando con la inspectora de Hacienda y espero que todo se solucione"

Varios medios de comunicación sacaban a la luz hace unos días que por un embargo de Hacienda, Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado, podría quedarse sin su parte de la icónica finca de Los Naranjos, ubicada en Chipiona, y que es la parte de la herencia que la artista legó a sus hermanos. Amador y Gloria son propietarios al cincuenta por ciento de este inmenso terrenode 30.000 metros cuadrados, en el que se levanta una vivienda que el propio Amador rehabilitó en 2014 para convertirla en su hogar.

El pasado 21 de mayo la finca salía a subasta por un valor de 293.095,98 euros, y será el próximo 10 de junio cuando se cierren las pujas y haya un nuevo propietario de la parte que corresponde a Mohedano, un cincuenta por ciento del total. Por ahora no ha aparecido ningún interesado. El hermano de “la más grande” nos confiesa que “estoy tranquilo y bien, ahora mismo me encuentro comiendo con parte de mi familia y me siento arropado por todos…”.

Amador Mohedano KCS GTRES

Pregunta: ¿Su situación es tan complicada y extrema como dicen?

Respuesta: Vamos a ver. La cantidad exacta que se debe a Hacienda es ciento noventa y nueve mil euros, no sé de donde han sacado que debo casi trescientos mil, porque no es cierto. Estoy negociando con la inspectora de Hacienda la situación, estamos en conversaciones y espero poder parar la subasta.

P: ¿Si no lo consigue abandonará la finca?

R: No tendría por qué hacerlo, tenga en cuenta que el cincuenta por ciento de la finca pertenece a mi hermana Gloria y podría continuar viviendo aquí. En la calle no me quedaría. Además, siempre te puedes entender con Hacienda de una u otra forma. Y creo que estoy dando los pasos que hacen falta para que no pase nada malo. De momento, soy optimista, ¿más adelante?, no te puedo decir. Los agujeros que pueda tener con Hacienda están prácticamente tapados.

P: Ha sufrido otros embargos…

R: Me quitaros cuarenta y tantos mil euros de unos trabajos que hice en la televisión. Imagínese el panorama. Y lo que debo ahora ha aumentado por los recargos y los intereses de demora. Es un suplicio. Pero dentro de lo que cabe me encuentro bien y con la esperanza de que todo se solucione.