Amador Mohedano, entre la espada y la pared, dispuesto a subastar su vivienda por saldar su deuda de 247.000 euros con Hacienda

Amador Mohedano está atravesando una delicada situación económica este 2024. En enero, Pepe del Real desveló en "Vamos a ver" que el ex de Rosa Benito tenía una deuda de 247.000 euros con Hacienda. "Me han contado que, en los últimos días, ha recibido una notificación de Hacienda en la que le reclaman una deuda de 247.000 euros. De momento, van a proceder al embargo de sus cuentas. Es cierto que él vive de una pensión porque actualmente no tiene un trabajo ni más ingresos. Se le advierte y teme que Hacienda pueda meter mano a la única propiedad que tiene, que es la casa en la que vive, en Chipiona, y que heredó de su hermana y comparte con Gloria Mohedano", desveló el periodista sobre el peliagudo asunto.

Amador Mohedano y Gloria Mohedano en una imagen de archivo Gtres

Después del plazo que Hacienda dio a Amador para saldar su deuda, el hermano de Rocío Jurado pidió una ampliación del plazo y se la concedieron. Ahora, estaría dispuesto a subastar su casa para sanear, afrontando sus problemas con buena voluntad y fe. "Yo lo que trato es de hacer con ellos un trato de que ellos se salgan con la suya y yo también esté resguardado", expresa el ex de Rosa Benito en un audio emitido en "TardeAR".

Tras esto, Paloma Barrientos, después de conversar con Amador, ha explicado los planes de Amador para saldar su deuda. "Lo que quiere es liquidar absolutamente, o que le den la posibilidad de liquidar esa deuda. Él reconoce que lo ha hecho mal. Una de las cosas que dice es que parte de esa deuda es una multa", ha declarado la periodista, reiterando que el hermano de la artista "reconoce su falta de haber hecho las cosas bien". Por este motivo, "se plantea que su parte de la casa salga a subasta", a pesar de que el otro 50% de la vivienda sea propiedad de su hermana Gloria, que no tiene ningún problema con Hacienda.