Amelia Bono desvela cómo es su actual relación con Manuel Martos: "A veces se dicen cosas sin fundamento y no son verdad"

Amelia Bono y Manuel Martos pusieron punto final a su matrimonio a principios de este año. Fue el pasado 27 de febrero cuando la revista "¡Hola!" anunció que la pareja había tomado caminos separados después de más de 15 años casados y cuatro hijos en común. A lo largo de los años su relación ha vivido algunas idas y venidas y, después de darse una nueva oportunidad a mediados de 2022, finalmente han roto su matrimonio.

Amelia Bono y Manuel Martos conformaban una de las parejas más consolidadas y queridas del panorama nacional y es innegable el amor que sienten el uno por el otro, independientemente de que su matrimonio no haya salido bien. Ambos están muy orgullosos de la familia que han formado y se llevan a las mil maravillas por el bien de los menores, su máxima prioridad.

Amelia Bono con blazer de Redondo Brand. Gtres

Ayer, Amelia Bono reapareció ante las cámaras en la fiesta de "Yo Dona" de la Mercedes Benz Fashion Week y desveló en qué punto se encuentra su relación con Manuel, después de haber estado en el ojo del huracán mediático este verano por varias informaciones que apuntaban a una posible nueva reconciliación entre ambos, motivo por el que explotó en redes con un contundente mensaje. Sobre este asunto, la influencer fue muy clara: "Ya no puedes entrar a desmentir o a afirmar siempre todo, pero bueno, es que lo que sí es, es que la realidad es que Manu y yo tenemos una relación maravillosa y pues a veces dicen cosas sin fundamento y no son verdad, pues, pero bueno, no es lo que me gusta hacer. En ese momento, pues, bueno, pues al final hay que a veces decir, oye, ya basta, que hay cuatro niños, hay personas que se les hace daño, pero vamos, todo fenomenal, como siempre, ya sabéis".

A pesar de haber tomado rumbos separados, continúan siendo una familia numerosas muy unida. "Son cuatro y tienen sus cosas, aunque son buenos chicos hay que estar encima de ellos. Su padre es un padrazo y también me ayuda muchísimo, hacemos un equipo maravilloso", declaró sobre Manuel , deshaciéndose en halagos hacia su exmarido.