Amelia Bono da pistas que apuntan a un nuevo amor: ¿está enamorada?

Amelia Bono está disfrutando al máximo su primer verano como soltera, tras su sonada separación de Manuel Martos. Tras 15 años de matrimonio, decidían dar a conocer de mutuo acuerdo que tomaban caminos por separado, tras intentarlo una segunda vez. Y es que han tratado por todos los medios ser felices juntos, aunque han entendido que el cariño que se tienen no justifica anclase en una relación en la que ya no se sentían plenos. Y ahora la hija de José Bono está demostrando lo mucho que disfruta de las mieles de la soltería en su primer verano libre como el viento, aunque parece que no se cierra a encontrar de nuevo al amor.

Amelia Bono y Manuel Martos Instagram

Aunque en sus redes sociales está dando buena cuenta de lo feliz que es sin necesidad de un hombre en su vida, lo cierto es que cada vez son más habituales mensajes misteriosos en los que se hace referencia al amor. Entre vídeos virales de bailes y bromas por doquier, fotografías en las que demuestra lo bien que se lo pasa con sus amigas o saliendo de fiesta por la capital, lo cierto es que Amelia Bono no deja a nadie indiferente. Más ahora que parece que una nueva ilusión podría estar llegando a su vida, haciendo nido en su corazón, aunque aún sea pronto para ponerle nombre. Algo que se desprende de su última reflexión compartida ante sus seguidores y que ha despertado el interés de todos. ¿Está de nuevo enamorada? ¿Comienza a sentir mariposas en el estómago?

Tras quedarse soltara de nuevo el pasado mes de febrero, sus movimientos están siendo seguidos con lupa. De ahí la atención que ha generado su último mensaje, a modo de reflexión sobre los sentimientos más puros, esos que no pueden esconderse y que son evidentes con una simple mirada. “Quédate con quien te mire como si estuviera mirando un atardecer”, compartía con sus fieles en las redes sociales. Sus fans están revolucionados con la idea de que ella podría haber encontrado a esa persona que la mire maravillado o simplemente esté aún buscando ese amor idílico que le haga sentirse de nuevo ilusionada. Sea como fuere, parece que el radar de la exmujer de Manuel Martos vuelve a estar en activo y el amor aparece ya como una opción a tener en cuenta. Eso sí, no cualquiera puede ganarse un hueco en su vida.

Story de Amelia Bono Instagram

Amelia Bono podría estar cerca de anunciar que ha encontrado de nuevo el amor o, por el contrario, ser pillada al lado de una nueva ilusión. Mientras esto llega y en medio de las especulaciones, las pistas que da podrían apuntar a que, efectivamente, su reflexión viral tiene ya destinatario en su mente. Por ejemplo, para amenizar la imagen en la que reflexiona sobre cómo debe mirarle el ser amado, acompaña con la canción ‘Halo’ de Beyoncé. Esa parte en la que se le escucha cantar: “Nunca voy a dejarte de lado. En todas las partes a las que estoy mirando estoy rodeada de tu abrazo. Amor, puedo ver tu halo”. ¿Quién es él? ¿Hay algún él?