Amelia Bono emite un comunicado sobre su supuesta reconciliación con Manuel Martos

Amelia Bono se ha visto obligada a aclarar cuál es la relación que mantiene con su ex marido Manuel Martos, tras la publicación de algunas informaciones en las que se hablaba de un acercamiento en la pareja. La influencer ha contestado enfadada a través de las historias temporales de su cuenta oficial de Instagram donde literamente "alucina".

"Alucino cómo algunos 'periodistas' pueden escribir y dar noticias sin contrastar lo que están diciendo, sin ningún tipo de fundamento", comienza diciendo. "Qué pena y qué poca profesionalidad. Nunca desmiento ni afirmo nada, pero os tendría que dar vergüenza", continuaba la hija del expresidente del Congreso, José Bono.

"Que una ex pareja se lleve bien, se respete, puedan salir con amigos y, es más, que se quieran, ¿cuesta tanto aceptarlo y créelo? Entiendo que para ciertas personas esto no sea fácil de asimilar, para esa gente que solo tiene envidia y rabia en su cuerpo porque no me explico por qué hacen eso sin tener en cuenta el daño que pueden causar", añade Amelia Bono, dejando clara la buena relación que mantiene con el productor discográfico.

·Acostumbraros por favor a vernos muchas veces juntos y dejadnos vivir nuestras vidas y nuestra felicidad con nuestras familias, amigos y como nosotros queremos. Gracias", concluye el comunicado.

La última vez que se vio junto a la expareja, tal y como publicó LA RAZÓN, fue en el concierto de Sebastián Yatra, en Starlite el pasado fin de semana.