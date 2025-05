Amelia Bono rompe su silencio tras el “preservativo usado” de la polémica

¡Qué peligro tienen los selfies! No solo por aquellas personas que ponen en riesgo sus propias vidas para captar una fotografía que triunfe en redes sociales. También por aquellos otros que no tienen demasiada delicadeza a la hora de ver qué queda dentro del plano. Algo de lo que se arrepiente ahora Amelia Bono, hija de afamado expolítico José Bono, que ha compartido una instantánea con sus miles de fans en la que, según destacan muchos, aparece un preservativo.

“¿Es un clínex? ¿Es un calcetín?”, se preguntan desde ‘TardeAR’ a la hora de explicar una noticia que ha causado un gran revuelo viral. Lo que tiene claro es que no es un pájaro, ni un avión, ni mucho menos Superman. Pero no les queda muy claro si en el suelo hay un condón, como así sospechan cientos de usuarios. Han hablado con la protagonista, que tampoco sabe muy bien que tenía a sus espaldas a escasos metros de sus pies, pero está segura que no es precisamente lo que todos están pensando. No convence a todos con sus explicaciones.

Amelia Bono en la imagen de la polémica Instagram

Amelia Bono descarta el preservativo usado, pero ¿qué es?

La exmujer de Manuel Martos se ha regalado unas vacaciones en las Islas Mauricio. Así ha presumido ante su medio millón de seguidores de Instagram, sin querer dar pistas sobre si ha viajado sola o en buena compañía. Todos apuestan por esta segunda posibilidad, especialmente por los detalles que descubren tirados por el suelo. “Pilas recargadas”, escribía como explicación a trece fotos de looks, paisajes y selfies. Todos se han fijado en el mismo detalle: Pero ¿qué es eso? ¿Realmente es un preservativo?

Unos criticaban la falta de pudor. Otros aplaudían que siendo una mujer divorciada disfrute de su sexualidad y que lo haga tomando precauciones. Ella, por su parte, quiere alejarse de la controversia y niega la existencia de lo que muchos dan por sentado que es un condón: “Madre mía, lo que me queda por leer. Nunca dejáis de sorprenderme. En fin, que tengáis un buen día. Me he dado cuenta de que mejor no contestar”, trataba de zanjar el tema. No fue posible y es que la polémica continuó. Ahora responde para el programa de Telecinco.

“No lo sé lo que podría haber sido, un clínex o incluso un calcetín que venía de hacer deporte, pero vamos que…”, trataba de zafarse Amelia Bono de la controversia. Una en la que no encuentra demasiado problema, pues no sería algo de lo que avergonzarse, pues el preservativo es crucial para una vida sexual sana y sin riesgos. Eso sí, suele ser algo que no se presume tampoco en las redes sociales después de usado: “Pero bueno, te voy a decir una cosa, que si lo fuera que tampoco pasa nada”. Dicho esto, mantiene que “no tengo que dar ninguna explicación, no estoy rehaciendo mi vida, estoy muy bien como estoy. Algún día por supuesto la reharé, tengo 43 años y reto a como tenéis en la tele muchos científicos, pues que lo examinen”. Dicho y hecho, así han hecho en ‘TardeAR’.