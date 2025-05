Un "accidente" viral en Mauricio: el misterioso objeto en la foto de Amelia Bono

La hija del exministro José Bono, Amelia Bono, está acostumbrada a captar la atención por sus estilismos, su carisma y sus escapadas de lujo. Pero esta vez, la viralidad no vino acompañada de un look impecable o de un paraíso exótico, sino de un pequeño y polémico detalle en el suelo de una habitación de hotel en las Islas Mauricio: un objeto blanco, alargado y sospechosamente similar a un preservativo.

La escena parecía de lo más rutinaria: Amelia posando frente a un espejo con bañador naranja y pantalones de encaje. Una típica postal de influencer, con la luz tropical bañando cada rincón de la imagen. Pero en la esquina inferior de la fotografía, los seguidores no vieron la arena ni un pareo olvidado. Lo que llamó la atención fue lo que algunos juraron que era un preservativo usado tirado en el suelo. Y ahí estalló la conversación en redes sociales.

"El preservativo en la última foto"

«¿Eso que hay en el suelo es un preservativo?», preguntaba un comentario, entre cientos que rápidamente aparecieron comentando la última foto del carrusel de imágenes subido por Amelia. Otros fueron más tajantes: «El preservativo en la última foto», «Está abierto», o incluso, con un giro más irónico: «Pues muy bien, mujer precavida. Es lo que hay que hacer». Hubo también teorías alternativas: ¿una media?, ¿un calcetín?, ¿una funda? Pero para la mayoría, la imagen hablaba por sí sola.

Amelia Bono no tardó en reaccionar. Aunque no confirmó ni desmintió de qué se trataba, sí dejó clara su actitud al respecto: «¡Madre mía! Lo que me queda por leer. Nunca dejáis de sorprenderme. Pero me he dado cuenta que es mejor no contestar». Una respuesta elegante, pero ambigua, que lejos de cerrar el debate, alimentó la curiosidad.

Lo cierto es que Bono, divorciada desde 2024 de Manuel Martos tras una larga y mediática relación de quince años y cuatro hijos, se ha mostrado tranquila y segura en esta nueva etapa. Aunque oficialmente no se ha formalizado el divorcio, ambos mantienen una buena relación y un acuerdo privado respecto a sus hijos, lo que ha dado pie a rumores constantes de reconciliación. Rumores que ella ha desmentido una y otra vez, siempre defendiendo la posibilidad de que una expareja pueda convivir desde el respeto.

En ese contexto, la supuesta aparición de un preservativo en la foto fue leída por algunos no solo como un descuido, sino como una señal de una nueva vida amorosa, o simplemente de una mujer libre haciendo uso de su intimidad. La imagen, sin quererlo, ha funcionado como reflejo de una nueva narrativa que Amelia no ha escrito, pero que muchos están dispuestos a leer entre líneas.

A fin de cuentas, ¿era realmente un preservativo? ¿Importa? Lo cierto es que, con una sola fotografía, Amelia Bono ha reabierto -aunque sin querer- una conversación sobre privacidad, prejuicios, mujeres divorciadas, y el derecho a cometer, literalmente, un desliz en el suelo de una habitación.