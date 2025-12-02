Un amigo de Will Smith denuncia a su mujer por 3 millones de dólares por amenazarle de muerte

El matrimonio formado por Will y Jada Pinkett Smith vuelve a estar en el centro de la polémica. Bilaal Salaam, quien según él mismo fue “el mejor amigo” del actor durante cerca de 40 años, ha demandado a su esposa por amenazarle de muerte, y exige la friolera de tres millones de dólares en compensación.

El supuesto ataque se habría producido en 2021, durante la celebración del cumpleaños de Will Smith en el teatro Regency Calabasas Commons. Según la demanda, a la que ha tenido acceso la revista “People”, Jada increpó a Salaam en el vestíbulo del local junto a “siete miembros de su séquito”.

El escrito continúa describiendo que Jada “se volvió verbalmente agresiva y amenazó al demandante diciendo que, si seguía ‘contando sus asuntos personales’, acabaría ‘desapareciendo o recibiendo una bala’”.

Tras el presunto incidente, Salaam añade que el equipo de Pinkett Smith le siguió hasta su coche “mientras continuaban lanzándole amenazas verbales”.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la gala de los Oscar celebrada en el Dolby Theatre 29/03/2022 AMPAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO AMPAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO

Además de las amenazas de muerte, el demandante -que no solo era amigo de Will Smith, sino que en ocasiones colaboró con él en proyectos profesionales- también asegura que intentaron contratarle para gestionar la crisis de imagen que se sobrevino contra el actor tras el infame puñetazo que dio a Chris Rock en los Oscar de 2022. Al parecer, declinó la oferta porque el trabajo incluiría “tareas que consideraba ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras, afirmando que su conciencia no le permitía participar en ningún encubrimiento o campaña engañosa de relaciones públicas”.

Tras negarse a participar, Salaam asegura que empezó a recibir amenazas del círculo de Smith y Pinkett Smith y se convirtió en objetivo de una “campaña de represalia” que “se lanzó contra él”. Además, explica que sufrió nuevas amenazas cuando se descubrió que estaba escribiendo unas memorias sobre sus años junto al matrimonio.

La denuncia de Salaam sostiene que, debido a las supuestas acciones de Pinkett Smith, incluidos los presuntos intentos de la actriz y “sus emisarios” de “sobornarlo, intimidarlo y silenciarlo”, el demandante ha sufrido daños como pérdidas económicas, perjuicio reputacional, angustia emocional, problemas de salud física y “el completo descarrilamiento de su vida personal y de su carrera”, daños por los que reclama los tres millones de dólares en concepto de compensación.