Amparo Muñoz, la única española que ha ganado Miss Universo y que renunció a su corona seis meses después por amenazas

Amparo Muñoz ha sido la única española en alzarse con la corona de Miss Universo en la historia del concurso de belleza. El 22 de julio de 1974 una joven malagueña de 20 años dejaba al mundo boquiabierto y ganaba el certamen en Manila (Filipinas), uno de los reconocimientos más prestigiosos de la época.

La vida de Amparo Muñoz dio un giro de 180º ese día, que fue el más feliz y trágico de su carrera en el mundo de la belleza. De hecho, tan solo seis meses después de ser coronada como la mujer más guapa del mundo renunció a su corona, siendo la única modelo en la historia en rechazar el título de Miss Universo. Para la malagueña fue un infierno su reinado. La organización la obligó a mudarse a vivir a Nueva York lejos de su familia y, según ella, comenzaron a tratarla como a una muñeca, sometida totalmente por la institución. Después de rechazar varios eventos y viajes, sintiéndose muy manipulada por la organización, Amparo renunció al título de Miss Universo, algo que causó un gran revuelo mediático en la época por la importancia que tenía el certamen y lo que significaba en su día.

Amparo Muñoz larazon

Amparo Muñozrecibió amenazas por parte de la institución y decidió romper con su contrato, asumiendo todas las consecuencias de su renuncia como perder el dinero restante que tenía estipulado, los coches y otros regalos que iba a recibir por su triunfo. "Después de treinta años, todavía recuerdo con terror mi experiencia como Miss Universo. Tanto que aprendí a dormir sentada: tumbada en la cama daba una cabezada durante una o dos horas y enseguida volvía el pánico a todo lo que me estaba ocurriendo, a todo lo que veía. Recuerdo una noche en la que Miss Filipinas me invitó a una fiesta en el ático del hotel y me encontré que la fiesta era especial: hombres y mujeres en grupos de dos, tres y hasta más personas se abrazaban y besaban. Era una auténtica bacanal. Por no hablar de las propuestas de entrar en el mundo de la prostitución", recordaba Amparo Muñoz en sus memorias, "Vida es el precio".

Vida marcada por los excesos

Amparo Muñoz consiguió labrarse una exitosa carrera en el mundo de la interpretación y trabajó con los más grandes de la época, como Eloy de la Iglesia, Pilar Miró o Carlos Saura. Incluso estuvo nominada la Palma de Oro de Cannes, por su papel en '"Dedicatori", de Jaime Chávarri. A pesar del éxito, Amparo no era feliz y entró en una espiral de autodestrucción, marcada por los excesos.

Amparo Muñoz y Patxi Andión, en una escena de la película «La otra alcoba» larazon

Amparo Muñoz cayó en el mundo de las drogas. Nadie quería a una actriz heroinómana, comenzó a ser rechazada en los castings y la prensa se volvió contra ella por su adicción, problema que le costó ocho años de su carrera en el mundo de la interpretación. Aunque en 1996 protagonizó "Familia", dirigida por Fernando León de Aranoa, lo cierto es que no recibió más ofertas importantes y fue consumiéndose poco a poco. El 27 de febrero de 2011 murió en Málaga a los 56 años de edad a causa de un tumor cerebral.