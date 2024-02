Ana María Aldón y Eladio se reencuentran en "GH Dúo" y ponen fecha a su boda

Sueño cumplido. En vísperas de San Valentín y vestida de rojo, Ana María Aldón esperaba reencontrarse con su pareja, Eladio, en la casa de "GH Dúo 2". La ex de José Ortega Cano ha vivido momentos muy duros en el reality por culpa de su enfrentamiento con algunos compañeros por lo que no pudo evitar las lágrimas nada más ver entrar a su pareja.

Eladio, que hizo entrega a su prometida de un ramo de flores, trató de animarla reconociéndole lo bien que estaba participando y que no se preocupara por la imagen que estaba dando al exterior. "Ya queda menos" para la salida, le recordó. Ella, por su parte, no paraba de besarle y de recordarle lo que le quería y pensaba en él. "Mañana, tarde y noche. No sabes las ganas que tenía de verte (...) Es que lo he pasado mal".

Muy tensa por lo vivido en el interior de la casa, Eladio no dejaba de insistirla que ella fuera a lo suyo. Y, aprovechando para tranquilizarla sobre todos los acontecimientos del exterior y cómo están sus familiares.

A Ion Aramendi le dijo que le gustaría "tenerlo mucho más cerca". Y esta, a preguntas del presentador vasco le reveló la palabra clave que tenía para "ese príncipe con el que soñaba yo de niña". La palabra es "cosota": "Si me dice que hay cosota es que nos casamos". También dijo que se iba a depilar "por si acaso" y eso hizo. "Tengo el bosque preparado" llegó a decir Ana María, quien recientemente confesó a Efrén y a sus compañeros que ella y su pareja hacían el amor todos los días, y ella era muy flexible.

"¿Hay cosota o no hay cosota?", preguntó Aramendi. Parece que sí, y la fecha será el próximo 15 de abril.