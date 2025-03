El motivo por el que Ana María Aldón regresa a la televisión tras meses alejada del foco

Ana María Aldón ha vuelto este fin de semana a la televisión. Tras meses alejada del foco mediático, la diseñadora ha regresado por la puerta grande al programa "Fiesta" para comentar la última hora de "Supervivientes", reality en el que se dio a conocer a la audiencia y le cambió la vida por completo.

La exmujer de Ortega Cano ha vuelta a la pequeña pantalla con muchas ganas de aclarar todas las dudas sobre su actual situación sentimental y desvelar en qué punto está su relación con Eladio. Según ha explicado Ana María, la boda continúa en pie y ya se han mudado a una casa en común, dando un paso más en su noviazgo. Además, la diseñadora también ha desmentido que esté embarazada del asturiano, negando rotundamente estos rumores.

Ana María Aldón regresa a "Fiesta" tras meses alejada de la televisión Telecinco

Centrada en su trabajo online y en su tienda de ropa, Ana María Aldón vuelve a su trabajo como colaboradora de televisión en Mediaset tras un tiempo alejada de los medios de comunicación. Según ha explicado la diseñadora, ha regresado a la pequeña pantalla por un motivo de peso: "Al principio necesitaba relax. Y está bien salir de la zona de confort, pero, al final, la añoranza... Me lo pasaba bien, salía de casa, me ponían así de bella...Os he echado un montón de menos".

Ana María, desvinculada del clan Mohedano

Después de su polémica separación con Ortega Cano, la diseñadora ha conseguido desvincularse del clan Mohedano. A pesar de estar unida al torero por su hijo en común, el pequeño José María, Ana María Aldón ha encontrado de nuevo el amor y está muy enamorada de Eladio, el hombre que le devolvió la sonrisa tras su divorcio con el diestro.

José Ortega Cano, discreto al ser preguntado por la polémica de los capotes Europa Press

Ortega Cano, a diferencia que su exmujer, no ha rehecho su vida sentimental tras su ruptura con la andaluza y está centrado en su familia. Tras el regreso de Ana María a Telecinco, el diestro era preguntado sobre el asunto mientras acompañaba a su hija Gloria Camila en en evento taurino en Illescas. Muy discreto, el torero tan solo se limitó a decir "vamos, vamos", intentando no pronunciarse sobre la vuelta de Aldón a la pequeña pantalla. "Todo bien", ha finalizado Ortega Cano.