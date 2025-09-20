Ana Obregón cederá el testigo de la Fundación Aless Lequio a su nieta

Ana Obregón acude puntual cuando el reclamo lleva el nombre de su hijo Aless. Así lo hizo el viernes, con su participación en la gran gala benéfica que organizó el Ayuntamiento de Algete (Madrid) por la lucha contra el cáncer infantil y el sarcoma de Ewing a beneficio de la Fundación Aless Lequio.

Emocionada, pero sin perder la sonrisa, agradeció la iniciativa y confirmó que se trata de "un día importante para la fundación". Sabe que era el deseo de su hija y ver cómo el proyecto va tomando cada vez más cuerpo le llena de satisfacción al tiempo que le da un nuevo impulso vital en medio de la tristeza por una pérdida difícil de superar. "Cualquier padre o madre, como no va a aceptar nunca la pérdida de un hijo, sacas y te inventas las fuerzas para hacerlas", declaró en el acto.

Su nieta Anita, su motor

"Lo hago por él y por todos los niños y gente joven porque no quiero que ningún padre o madre pase nuestro infierno", aseguró. Como ya es habitual, desplegó una sonrisa cuando los periodistas le mencionaron a su nieta Anita. "He resucitado… He estado muerta". La actriz aprovechó el momento para desvelar que ella será su sucesora en este proyecto. "Es la hija de Aless y ella seguirá con la fundación", determinó.

Ana Obregón en el bautizo de su nieta Anita Gtres

Justificó la ausencia de Alessandro Lequio por su rol de padre. "Se tiene que quedar con su niña, que tiene todavía siete años, pero sino estaría, me apoya totalmente y está en el día a día, igual que trabajo yo".

El 13 de mayo de 2020, Aless falleció a los 27 años debido a un sarcoma de Ewing que afrontó con entereza y valentía. Desde entonces, Ana dedica todos sus esfuerzos a honrar su memoria. En febrero de 2023, creó la Fundación Aless Lequio, destinada a financiar proyectos de investigación contra el cáncer, con el objetivo de brindar esperanza a quienes enfrentan esta enfermedad.

Un acto de amor

El nacimiento de su nieta Ana Sandra, a través de gestación subrogada utilizando material genético de Aless, fue un acto más de amor y cargado de simbolismo, ya que representa una forma de prolongar el legado de su hijo. La Fundación Aless Lequio tiene un peso económico de alrededor de 3.232.144 euros en activos, compuesto principalmente por donaciones recibidas más una aportación inicial de 30.000 euros de Ana. Además de esta base económica, la fundación tiene relevancia por su impacto en la investigación sobre el cáncer infantil y juvenil, con donaciones importantes como los 60.000 euros entregados al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona para investigar el sarcoma de Ewing. Se ha convertido en un referente para apoyar proyectos médicos.

Además, promueve apoyo emocional y recursos para pacientes y sus familias, creando espacios de esperanza para quienes enfrentan la enfermedad, como "El rincón de la esperanza", un foro donde supervivientes comparten vivencias y consejos. También organiza eventos solidarios para recaudar fondos y aumentar la visibilidad del cáncer infantil y juvenil, involucrando a figuras públicas y la sociedad en general para sensibilizar sobre la importancia de la investigación.