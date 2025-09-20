Monica Bellucci y Tim Burton ponen fin a su historia de amor

Tim Burton y Monica Bellucci anunciaron su separación a la AFP, tras casi tres años de relación, el viernes 19 de septiembre. "Con gran respeto y afecto mutuo, hemos decidido separarnos", declararon en un comunicado conjunto, sin desvelar los motivos de su separación.

Monica Bellucci y el director Tim Burton a su llegada a San Sebastián. Javier Etxezarreta Agencia EFE

Fue el 26 de junio de 2023 cuando desveló en una entrevista que mantenía una relación con el cineasta, siete años mayor que ella. El idilio había empezado a gestarse en octubre de 2022, cuando se conocieron en el Festival Lumière de Lyon. Enseguida se enamoraron y se convirtieron en pareja.

Así prendió la llama

Realmente se conocieron en 2006, cuando coincidieron en el Festival de Cannes, pero en ese entonces cada uno vivía su particular relación sentimental. La chispa surgió 16 años después, cuando se reencontraron en el Festival Lumière de Lyon, donde Bellucci entregó a Burton un premio por su trayectoria.

A partir de ahí, el romance se fue fraguando de manera discreta. Antes de que Bellucci hiciese público su amor, ya se habían mostrado como pareja, apareciendo juntos en alfombras rojas y eventos como el Festival de Cine de Roma y otros.

Bellucci presentó ayer en el festival la nueva cinta de Ghobadi larazon

Bellucci expresó que era un encuentro poco común y especial, lleno de amor y admiración mutua. Formaban una de las parejas más icónicas de la industria del cine actual. Después de casi tres años de relación, marcan el punto final.

En 2024, el director ofreció a la actriz a un papel en "Beetlejuice", junto a Winona Ryder y Jenna Ortega. La actriz describió esta propuesta como un "regalo" del hombre al que amaba. Muy discretos, sin embargo, procuraron no exponerse demasiado. Su separación marca el final de una hermosa historia de amor, marcada por su complicidad y la sólida imagen que dejaron juntos.

Un ovacionado Tim Burton mira con emoción a su alrededor segundos antes de que le otorguen el premio Lumière durante la ceremonia de entrega celebrada en Lyon Laurent Cipriani Agencia AP

El anuncio de la separación llega apenas unos meses después de su última aparición juntos, en el Festival de Cine de Giffoni, en Italia, el viernes 25 de julio. Llegaron de la mano y posaron bajo los flashes de los fotógrafos sin dar muestra de distanciamiento.

La actriz se casó en enero de 1990 con Claudio Carlos Basso, a quien conoció en una sesión de fotos, pero el matrimonio no duró más de un año. Poco después inició una relación de cinco años con Nicola Farron, tras su flechazo durante el rodaje de "Vita coi figli". Su amor más estable lo vivió con Vincent Cassel, con quien contrajo matrimonio el 3 de octubre de 1999. Con él tuvo a sus dos hijas: Deva (nacida en 2004) y Léonie (nacida en 2010). El divorcio llegó en 2013. Antes de enamorarse de Tim Burton, mantuvo un romance con el artista contemporáneo Nicolas Lefebvre.

También Burton tiene también un historial amoroso intenso con nombres como Lena Gieseke, su primera esposa, la actriz Lisa Marie o Helena Bonham Carter, una de sus relaciones más conocidas. No llegaron a casarse, pero tuvieron a sus dos hijos, Billy y Nell.