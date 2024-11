Anabel Pantoja, ¿en pie de guerra con su tía?: “pierde dinero” al ayudar a Isabel Pantoja

La relación de Anabel Pantoja y su tía, Isabel Pantoja, no estaría atravesando su mejor momento. Así lo han puesto sobre la mesa desde ‘Vamos a ver’ este viernes Antonio Rossi y Leticia Requejo, detallando cómo su vínculo especial se ha visto comprometido por una discusión con David Rodríguez, el novio de la influencer, como protagonista. Al parecer, Agustín Pantoja y su hermana han tenido un desencuentro con el padre de la futura hija de su sobrina, lo que ha hecho que ella se posicione y se distancie de la tonadillera. Pocos son los detalles que han trascendido de esta discusión y sus consecuencias, pero sí que ha servido para debatir sobre su unión y también su trabajo en común. Después de escuchar todo esto, Belén Esteban, íntima amiga de Anabel, ha querido arrojar luz desde ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Lo primero que ha querido dejar claro es que su amiga y su tía no tienen problema: “No es la información que yo tengo, sí que se hablan”. Dicho esto, quiso matizar un detalle, pues hay quien sigue viendo a Anabel Pantoja como una "enchufada". Que acompañe a la cantante en sus espectáculos pudo ser en su día una oportunidad basada en la confianza que depositaban en ella, pero en los tiempos que corren no supone, ni mucho menos, una fuente considerable de ingresos para ella, como así ha defendido su amiga: “Voy a decir una cosa que quizá no tenía que decir. No solo hace lo del CUE, hace muchas más cosas. No va a trabajar con ella por ser Isabel Pantoja. Y además pierde mucho dinero cuando va a los conciertos con sus cosas de Instagram, porque nos guste o no, es una de las influencers que más cosas hace. Va con su tía, porque lo he hablado con ella, por lealtad y porque la quiere y no quiere que esté sola”, aclara Belén Esteban, pillándose los dedos por si está desvelando algo confesado en privado.

Isabel y Anabel Pantoja en una imagen de archivo Instagram

“Igual Anabel es la única que tiene narices en decirle a su tía las verdades”, destaca su buena amiga, que sabe a ciencia cierta la importancia de Anabel para su tía no solo como apoyo personal durante sus giras, sino también como pieza clave de su equipo: “Anabel hace las redes sociales, le hace las fotos, los vídeos. Se ocupa de ella, está con ella. Para Isabel es una seguridad que vaya su sobrina”. Es más, le hace merecedora del éxito de “lo de la canción de ‘Garlochí’ fue idea de ella, lo de meter a artistas en los conciertos para esa canción”. Algo que ayudó a viralizar momentos en redes sociales y ampliar su proyección en un público más joven.

Ahora bien, una vez explicada la cuestión profesional, tocaba entrar en materia respecto a la separación familiar. Belén Esteban excusa a Anabel Pantoja, poniendo el foco no tanto en posibles discusiones, sino más en la distancia que hay ahora entre ella y los suyos por vivir en Gran Canaria y no poder viajar a causa de su avanzado embarazo: “El médico ya la prohibió hace mucho coger un avión porque está muy avanzada en el embarazo. Ella es como mi hermana, la he visto desnuda y tiene una tripa… se le va a adelantar. Si no se ve tanto con Isabel es por esto. Cuando Anabel vivía en Madrid se iba a Andalucía a ver a Merche y a Fernando, después a Cantora a ver a Isabel, a Castilleja de la Cuesta a ver a su primo y sus sobrinas, al Puerto con Isa. Siempre hacía ruta”, pone en valor, destacando también que es ella quien se mueve por ver a todos y no siempre ha recibido el mismo trato.

Story compartido por Isabel Pantoja con Anabel Pantoja Instagram

“No esperes recibir lo que tú das. Eso me recuerda siempre mi madre. Es la única que se preocupa de todo. Que sepáis que las últimas nocheviejas Isa las ha pasado con Anabel y Merchi y Albertito en Canarias. Luego dicen que la quieren a su manera. Isabel sí llama a su sobrina. Yo en ‘Sálvame’ he visto cómo ella llamaba a las niñas de Kiko para que su tía las viera. Yo no lo haría, porque luego es que siempre sale perdiendo. Ella lo ha dado todo ahí no se le puede reprochar nada”, defiende a Anabel Pantoja, quien podría haberse plantado al fin con la llegada de su hija al mundo. A días de tenerla en sus brazos, ha decidido dejar de perseguir a los suyos y darse su valor, esperar a recibir algo de lo dado y cuidarse.