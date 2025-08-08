Andrea Ropero, en bikini desde el paraíso: ¿Dónde está su marido Iñaki López?

Andrea Ropero no es muy dada a compartir sus intimidades con el público, pues lleva la discreción por bandera. Aun así, hay momentos en los que se permite la licencia de relajar esta norma y presumir de momentos inolvidables como el que está viviendo ahora en vacaciones. Unos días de asueto que le han llevado al mismísimo paraíso, pero manteniendo un halo de misterio que ha intrigado mucho a sus seguidores, que se preguntan no solo dónde se encuentra, sino también con quién está disfrutando las mieles de tan idílico emplazamiento.

La periodista, que el pasado 6 de julio soplaba las 42 velas en su tarta de cumpleaños, ha subido a su perfil público de Instagram una imagen que ha acaparado todas las miradas. Y es que resulta inusual ver a la reportera de ‘El Intermedio’ presumiendo de cuerpazo ante sus seguidores. Pero quizá el enclave bien merecía la pena saltarse su norma. Las miradas no solo se centraban en los detalles de su anatomía, con una figura envidiable, sino también en que se encontraba en una playa de arena blanca y aguas cristalinas, en plena naturaleza, como si de una superviviente de Telecinco se tratase. Pero no, no se suma al extremo reality.

Andrea Ropero, de vacaciones en una paradisiaca playa

Sus seguidores se han aventurado a hacer sus cábalas y señalan que la periodista está disfrutando de una escapada al paraíso con su marido, Iñaki López. Aunque el presentador no aparece en la estampa de la que todos hablan ahora, la mayoría cree que ha sido él quien ha apretado el botón de la cámara que ha inmortalizado el momento.

Andrea Ropero en bikini en su destino vacacional Instagram

Aunque en esta nueva aventura estival no ha querido dar demasiados detalles, Andrea Ropero e Iñaki López si dejaron constancia de su paso por la costa de Vizcaya o su periplo por Nueva York. En estos viajes, el matrimonio sí que dio mucho juego entre sus seguidores, presumiendo de planes mientras hacían turismo, como así sucedió en la Gran Manzana. Aquí, ante el escaparate de la exclusiva tienda de Tiffany & Co, un fan le puso en un aprieto: “Iñaki, ya que estáis en Tiffany, ten un detallico hombre”, a lo que él, divertido, respondió: “Estaba cerrado. Casualidad”, bromeaba. Andrea se quedó sin una preciada joya de recuerdo.

La pareja es muy celosa de su intimidad y rara vez abren ventanas a sus días en común. Su romance se coció bajo el calor de los focos de LaSexta: “Nadie lo vio venir y todo empezó cuando nos cambiaos al edificio de Antena 3. Como todo estaba en obras, tuvimos que compartir camerino” y así surgió la chispa del amor en 2016, decía él en ‘El Hormiguero’, arrojando luz a cómo comenzó su relación. Una que ha dado sus frutos, pues un año después llegaba su primer hijo, Roke, a quien se le sumaría cuatro años después su hija Jara. Además, se juraron amor eterno con el correspondiente intercambio de alianzas en mayo de 2021 en una boda que, por supuesto, fue íntima y alejada de miradas indiscretas.