Makoke quema tarjeta de crédito con los regalos de Anita Matamoros: más de 1.000 euros

Anita Matamorosya tiene 25 años, después de soplar las velas de su tarta el pasado 28 de julio. Lo hizo en una fiesta de aniversario sorpresa que su familia y amigos le había orquestado para que estrenase el cuarto de siglo por todo lo alto. Todo tuvo lugar en uno de los enclaves más exclusivos de Madrid, en la azotea de un conocido local en la que se suelen dar cita muchos influencers para retratar sus mejores estampas con el skyline de la capital. También muchos turistas, que compartieron por un día espacio con la hija de Kiko Matamoros.

El colaborador no estaba presente y se desconoce si recibió invitación. Tendría otros planes, aunque se asegura que su relación con su hija poco a poco va siendo algo más fluida. Pero la que sí atesora un vínculo estrecho con la joven es la madre, Makoke, que se sumó a la fiesta con los amigos de la influencer, siendo una más a sus 55 años y a punto de contraer matrimonio de nuevo, siendo Gonzalo el afortunado que le espera en el altar. Pero era el día de Anita y no se le podía restar protagonismo, aunque sus regalos sí lo han logrado.

Los carísimos regalos de cumpleaños de Anita Matamoros

Los amigos de la cumpleañera quisieron tener un detalle con ella por su 25 aniversario. En la fiesta sorpresa le hicieron entrega de un espectacular ramo de flores, pero quizá este no fue el obsequio que más ilusión le ha hecho. Aunque le encanten las flores, por encima de éstas estaría su pasión por la moda y, por supuesto, por las grandes firmas que le otorgan estatus y poder. Es aquí donde entra en juego su madre, quien ha quemado tarjeta de crédito para hacer feliz a su hija en su cumpleaños.

Story de Anita Matamoros Instagram

No ha sido hasta ahora que la influencer ha presumido de la generosidad de su madre. Makoke ha tirado la casa por la ventana, demostrando que ha ganado un buen montante tras su paso por ‘Supervivientes’. Cumplía un sueño al saltar desde el helicóptero y pasar tres meses en los Cayos Cochinos, tras años postulándose como aspirante a sufrir penurias en Honduras. Por fin lo consiguió y, aunque no se llevó el maletín, sí que ha visto crecer su cuenta corriente. Aunque ahora éstas han sufrido un pellizco tras haber ido de compras para el regalo de su niña.

Story de Anita Matamoros Instagram

Y es que los regalos que Makoke le ha hecho a su hija superan los 1.000 euros de valor. Normal que Anita Matamoros presumiese de ellos encantadísima ante sus fans. Así lo hizo al mostrar un colgante de piedras: “Es increíble, es perfecto y queda perfecto”, mostraba a cámara mientras se lo colocaba al cuello para demostrar que no se equivocaba. Pero la madre no se conformó y quiso también adornar los pies de su hija y no con cualquier calzado. Eligió para ella unos zapatos de Loewe en color blanco que llevaba meses ansiando: “Son zapatitos de Daisy, una fantasía”. Ya le pueden gustar, pues en la etiqueta reza los 900 euros. Tanto le ha gustado, que incluso piensa llevarlos el día de su boda con Johnny Garso: “Si yo me caso, será con estos tacones”, sentenciaba radiante de felicidad.