Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares, da la cara tras el revuelo por su transformación física

Ha pasado mucho tiempo desde que Andrés Burguera y su hermana Mari Cielo fuesen protagonistas de los platós de televisión. En la década de los años 2000 eran rostros habituales de los programas, especialmente cuando entraron en conflictos familiares y aireaban sus problemas vía entrevistas exclusivas. También ocupaban muchas páginas del papel cuché, siendo estrellas de los kioscos rosa. Sin embargo, poco a poco su figura dejó de atraer tanto al público y adoptaron un papel más discreto, alejado del foco mediático.

Pero para el hijo de Andrés Pajares el foco ha regresado. Y lo hace con una nueva polémica, surgida por los comentarios que se han realizado sobre su nuevo aspecto físico. Ha llamado mucho la atención cómo luce ahora el hijo del afamado actor, después de ser uno de los hombres más deseados de los 2000. Se lo rifaban en los platós de televisión, pero también robaba suspiros en alfombras rojas y photocalls. Ahora su aspecto físico es bien distinto, como así han mostrado en exclusiva el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3.

Andrés Burguera responde a la controversia por su físico

Desde hace más de una década que el hijo de Andrés Pajares vive alejado de los dimes y diretes y no ocupa un papel protagonista en el ‘star system’ patrio. Atrás dejó los reproches a su padre y demás enfrentamientos que le hicieron ser merecedor de un hueco en los platós. Pero ahora vuelve a ser diana de comentarios por cómo el paso de los años ha hecho mella en su aspecto físico. Son muchos los que han denominado como “cambio radical” cómo luce ahora, en las imágenes que se le han captado paseando por el parque de El Retiro de Madrid.

Para algunos está irreconocible, pero otros ponen de relieve que Andrés Burguera tiene ya 58 años y que poco o nada queda del joven treintañero que se recorría los platós y conquistando corazones por doquier. Un revuelo por su inesperada transformación física al que él mismo ha hecho frente desde el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3: “Estoy estupendo, bueno, se hace lo que se puede”, asegura, a la vez que entiende que “habrá gente a la que le gustaré y gente a la que no”. Eso no le importa mucho, pues sabe que tiene su público y sigue teniendo suerte en el amor: “Es que, sino, no ligas”. Es por ello que sus días lejos de la televisión ahora transcurren entre “la lectura, las traducciones y el gimnasio y los buenos alimentos”. También en familia, de la que dice que “está todo bien. Si no hay noticias es que está todo bien”, zanja.