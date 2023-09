Victoria Federica reaparece en la MBFW para hacer frente a una de las cuestiones más delicadas sobre Foilán

Victoria Federicaha sido una de las invitadas que más miradas ha acaparado en la jornada de hoy de la MBFW en Ifema. La hija de la infanta Elena ha asistido al desfile de Ynes Suelves, una de sus diseñadoras de referencia y su cita indispensable en la semana de la moda de la capital. Junto a sus fieles escuderos, sus íntimos María G. de Jaime y Tomás Páramo, ha presidido el front row del show, consagrándose otro día más como una de las "it girls" del momento.

Pero la nieta de Don Juan Carlos, a pesar de haber venido a disfrutar de la moda nacional, ha tenido que hacer frente a una de las cuestiones más delicadas a las que se ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos: la supuesta relación de amistad de Froilán con Daniel Sancho, encarcelado en la prisión de Koh Samui por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Fue el programa de "Hoy por hoy" de la Ser el que hace unos días desveló esta bomba informativa y que ha vuelto a poner a su hermano en el ojo del huracán mediático.

Victoria Federica en MBFW Madrid. Gtres

Victoria Federica, al ser preguntada por esa delicada cuestión, con mucha amabilidad y respeto ha declarado que no iba a decir nada. Eso sí, por su actitud, se le ha visto muy tensa a la hora de responder y de confirmar, si entre su hermano y el cocinero existiese algún tipo de vínculo. "No voy a decir nada, lo siento mucho", ha contestado, intentado desviar el tema.

"Nada, no voy a decir nada, lo siento mucho. No voy a decir nada. No voy a decir nada, gracias", ha insistido resignada, intentado pasar el mal trago. Tras esto, ha pedido respeto a los medios, agobiada por tanto foco y periodistas que se agolpaban sobre ella. "¿Podéis iros un poco más para atrás? Es que me estáis deslumbrando un poco. Ya porfa que no quiero retrasar el desfile más. Gracias chicos de verdad", ha declarado, algo incómoda.

Tras esto, Victoria Federica ha disfrutado del desfile de su querida Ynes Suelves junto a sus íntimos amigos influencers. Al terminar, han ovacionado a la diseñadora y se han abandonado rápidamente el espacio, evitando tener que volver a enfrentarse nuevamente a los medios.