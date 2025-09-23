Anita Matamoros pasa por quirófano: "Ha sido bastante desagradable"

Anita Matamoros ha pasado hoy por quirófano. Tal y como ha confesado con ilusión la hija de Makoke y Matamoros, por fin se ha animado a operarse de la vista y dejar de utilizar gafas para ver en su día a día.

Emocionada por su nueva vida sin gafas

"¡Mañana me opero! Sería increíble regalaros mi colección de gafas pero también sería un jaleo, creo que directamente las voy a donar todas en algún punto como Multiópticas y listo. Que las tenga quien las necesite", revelaba hace unas horas la influencer a través de un story de Instagram.

"De camino a dejar de ser un topito escuchando el nuevo discazo de Parcels", ha escrito Anita en el coche, manteniendo a sus seguidores informados de sus movimientos. Tras su intervención, la hija de Kiko y Makoke ha actualizado su estado de salud tras su intervención. "Estoy con los ojos cerrados, que conste. No puedo estar mucho con el móvil hoy (...) La operación ha sido bastante desagradable la verdad, menos mal que ha sido super cortita, no ha durado más de siete minutos en total, pero nada agradable. Ahora estoy como molesta y tengo que estar por la tarde con los ojitos cerrados, relajada, y echándome las gotas en los ojos, que los tengo ahora mismo súper secos", ha revelado la joven en un vídeo saliendo en el que aparece en el coche de vuelta a casa tras salir del quirófano.

Otros problemas de salud

Hace tan solo unos días la influencer compartía en redes su último revés de salud. Sin poder moverse de la cama, revelaba que padecía de una "hernia cervical", motivo por el que tuvo que guardar reposo unos días. "El sábado me empezó a doler mucho y hoy ya no puedo ni incorporarme sola. Gracias a Dios tengo seguro médico y han venido a pincharme analgésico para el dolor. Me he tomado también un relajante muscular y un antiinflamatorio. Vamos, que llevo un buen cóctel molotov en to’ lo alto, a ver si mejora rápido", explicaba en redes. Menos de quince días después, Anita Matamoros vuelve a guardar reposo tras pasar por quirófano.