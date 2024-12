Kiko Matamoros se reconcilia con su hija Anita: ¡A Makoke se le escapa!

Makoke está feliz en su papel de abuela, al disfrutar las mieles del honor que le ha otorgado su hijo, Javier Tudela, al traer al mundo a sus propios retoños. Está encantada de tener tiempo para coleccionar buenos momentos con su nieto, pues hasta hace poco se le complicaba el asunto al tener que trabajar las tardes en televisión. Sin embargo, desde la cancelación de ‘Así es la vida’, su presencia en los platós de televisión ha menguado considerablemente. Es más, ya casi ni se la nombra en los pasillos de Telecinco, pues su exmarido, Kiko Matamoros, tampoco está por allí para desenterrar sus numerosos entuertos. Esos que, al parecer, poco a poco van llegando a su final, especialmente aquel que era doloroso para ambas partes, al tener a su hija Anita entre la espada y la pared. Padre e hija se habían retirado la palabra y desde hace años llevaban una vida ajena a la del otro. Esto podría estar cambiando, tal y como ha confesado la propia Makoke en su última aparición pública para inaugurar la Navidad en el Parque Warner.

Kiko Matamoros y Makoke en un montaje de 'La Razón' Gtres

Makoke tuvo oportunidad también de charlar con el equipo de ‘Ni que fuéramos Shhh’, sin importarle que ahí trabaja su ex y enemigo público. El amigo de éste, Kiko Hernández, quiso entrar a chinchar a la colaboradora, al explicar cómo habría roto recientemente con su novio, con el que lleva algo más de un año saliendo. Según él, Gonzalo, como así se llama el joven, le habría sido desleal. Ella lo ha negado rotunda con una sonrisa de oreja a oreja: “Para nada. He estado con él esta mañana. Qué voy a haberle pillado con otra, estamos todo el día juntos. No sé dónde ha podido salir ese rumor, confío plenamente en él, pongo la mano en el fuego por él. Es absolutamente falso, además es que estamos 24 horas juntos, desmentido cien por cien”, se iba encendiendo según negaba que le hayan sido infiel. Es más, para despejar posibles dudas que hubiesen quedado, informó al mundo cómo serán sus Navidades: “Nochebuena con mi familia de Málaga y Nochevieja en mi casa de Madrid, con Gonzalo y mis dos hijos, o sea que feliz”.

Makoke y su pareja Gonzalo en el concierto de Luis Miguel en Madrid Gtres

En estos planes navideños, al menos no en las cenas más importantes en las que se producen las reuniones familiares, no está invitado Kiko Matamoros. No solo tras su divorcio de Makoke, terminando con feos reproches, acusaciones y batallas en los tribunales. También por su hija, Anita Matamoros, de la que hasta ahora estaba alejada. Y es que, al parecer, están haciendo lo posible para encauzar su relación y volver a disfrutar de su mutua compañía, como así era antes de que todo estallase por los aires. Sin darle mucha importancia, deja abierta la posibilidad de que su hija pase los días señalados con su padre: “En principio en Nochebuena y nochevieja hemos quedado, no sé si luego el 25, 26 o 27, que es el cumpleaños de su padre, lo pasará con él. Ojalá le vea, todo eso es bueno para ella y todo lo que sea bueno para mi hija es bueno para mí”, destacaba, haciendo alarde de un buen rollo que no traslada nunca a su ex. A él le promete guerra, aunque haga feliz a su niña.