Anita Matamoros, postrada en la cama inmovilizada por el dolor

Anita Matamoros ha logrado sentirse cómoda entre lo viral y lo mediático. Ser hija de Kiko Matamoros y Makoke le da notoriedad, lo que ella ha aprovechado en su vertiente como influencer para acaparar miles de miradas de una horda de fans en redes sociales. Pero no quiere rentabilizar los dramas familiares ni entrar en conflictos con los miembros más díscolos del clan, como así hizo al guardar silencio en su perpetuo enfrentamiento con su padre. También ante la inexistente relación con algunos de sus hermanos mayores.

Pero sí que se siente cómoda al tratar otros aspectos de su intimidad con el público. Así lo hace utilizando su cuenta personal en las plataformas sociales como altavoz a sus anuncios. Estos pueden ir desde la ilusión que siente ante un nuevo proyecto publicitario, los carísimos regalos que le ha hecho su madre tras cobrar el cheque de ‘Supervivientes’ o, como ahora, cuando la salud le está jugando una mala pasada. Se trata de un diario en el que compartir sus inquietudes y sus problemas mundanos, aunque silencie quizá lo que más jugoso.

Anita Matamoros, de nuevo con problemas médicos

La última publicación en los stories de la influencer ha dejado a sus seguidores muy preocupados. En ella parece inmóvil, como así se queja ella, al no poder realizar ningún tipo de movimiento por culpa del dolor que le atenaza en las cervicales: “Me he despertado sin poder moverme. Mi cervical ataca de nuevo. El sábado me empezó a doler mucho y hoy ya no puedo ni incorporarme sola”, da a conocer la hija de Makoke, que desde hace años lidia con fuertes dolores de espalda que incluso le hicieron entrar en quirófano en su día.

Anita Matamoros en la cama con dolores dervicales Instagram

Anita Matamoros no puede salir de la cama y desde aquí se pone en contacto con el mundo para que sus fieles sepan por el calvario que está pasando. Ya ha hecho casi todo lo que los profesionales le han recomendado. Acudió de primeras de urgencias al hospital para que le pinchasen analgésicos y le recetasen un relajante muscular y un antiinflamatorio con el que poder descansar. “Vamos, que llevo un buen cóctel molotov en todo lo alto, a ver si mejora rápido”.

Esta es la segunda fase de su recuperación, guardar reposo y no hacer movimientos bruscos hasta encontrar mejoría. A veces llega a ser desesperante. Así le sucedió horas después a la propia Anita Matamoros, que confirmaba que la medicación y el pinchazo de analgésicos no había supuesto el milagro que esperaba y aún presentaba un fuerte dolor cervical y se veía impedida en los movimientos: “Sigo más tiesa que un ‘Ent’, a pesar de todo lo que me he tomado”. Al menos está en buenas manos, al cuidado de su novio, Johnny Garso, como ella misma ha reconocido a sus fans, a la vez que confesaba que “soy la peor paciente del mundo. Odio estar en reposo. Lo odio muchísimo”, se quejaba impaciente.