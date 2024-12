De Antonio Banderas a los hermanos Casas: Estos son los 9 mejores hoteles fuera de Madrid donde celebrar la Navidad y encontrarte con algún vip

Que nos perdone Luis Miguel y Paloma Cuevas pero no todo es pasar las fiestas en el Caribe mexicano. ¿Pasará Antonio Banderas sus fiestas en su restaurante el Pimpi de Puerto Romano?¿Irá Eugenia Silva, Sara Ferguson o los Borbón Vargas a pasar las fiestas a Sotogrande? ¿Veremos a Madona o Tom Cruise en el hotel Alfonso XIII de Sevilla? ¿Estarán otro año los hermanos Casas en Asia Gardens Hotel & Thai Spa, de Alicante? Si lo hacen ellos, ¿por qué no nosotros? No hay duda que estas son las fechas más familiares y caseras del año, pero ¿estás cansado de cocinar en casa? ¿Quién no quiere ponerse de largo y no tener que pasar una tediosa sobremesa limpiando y organizando sobras? De Marbella a Santander, pasando por Sevilla, Alicante y la dehesa extremeña sin olvidar o Lanzarote y Tenerife esta es nuestra apuesta. Desde 65 a 1000 euros por cabeza. Para que estos días sean todo pasión y disfrute. Déjate querer porque hay opciones cinco estrellas para (casi) todos los bolsillos.

1. En Sevilla con HOTEL ALFONSO XIII, Sevilla (Desde 189 euros)

Para las cenas de Nochebuena y Nochevieja, el hotel ha preparado menús especiales. La cena de Nochebuena, que tiene un coste de 189 euros por persona, incluye platos como carpaccio de vieiras con alga marina y costilla de rubia gallega, maridado con vinos de Marqués de Riscal y cava Ars Collecta. Para despedir el año, la cena de Nochevieja, con un precio de 495 euros por persona, ofrece un menú que incluye solomillo de ternera lechal y crema de cangrejo real, acompañado de champagne Möet Chandon y música en vivo.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero, el hotel ofrecerá un brunch especial para festejar la Navidad y el Año Nuevo, ambos amenizados con música en directo de guitarra y caja flamenca. Los comensales podrán disfrutar de una variada selección de mariscos frescos, pescados ahumados, ensaladas, frutas frescas y platos calientes, como Rape con almejas en salsa verde, cochinillo con ciruelas y salsa de Oporto, Alcachofas y langostinos con cebolla caramelizada, Pintada rellena de setas y foie, Paletilla de cordero asado en su jugo o Canelones de setas con bechamel suave de Parmigiano Reggiano, Muslo de pato confitado con puré de castañas y salsa de naranja, además de una selección de paellas hechas en el momento. Para acompañar, se ofrecerán café, té, zumos naturales, refrescos, cava, vino blanco Viña Calera y tinto Marqués de Arienzo, así como una deliciosa selección de postres, frutas y tartas tradicionales. El brunch de Navidad está disponible por solo 135€ por persona, mientras que el de Año Nuevo tiene un precio de 129€.

Este emblemático, que forma parte de Luxury Collection, al igual que en los últimos cinco años, destinará un euro de cada menú de grupos contratado durante las celebraciones navideñas a la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.

2. En Santander con HOTEL SILKEN RÍO SANTANDER (desde 65 euros)

Pasar la Navidad en un hotel junto al mar en El Sardinero es sinónimo de tranquilidad y lujo. Imagina despertar con vistas al Cantábrico, el sonido de las olas y la brisa marina acompañando tus días festivos. Los tres menús de SILKEN Río Santander, que van desde los 65 a los 75 euros por persona, prometen una sinfonía de sabores. Los entrantes de cada una de las opciones van desde salpicón de mariscos y pescado blanco, pastel de centollo y merluza con pistacho y cítricos al brioche de salmón ahumado sobre guacamole sobre caramelo de naranja. Como platos principales, los medallones de rape, solomillo de vacuno, el bacalao confitado con miel, pasas y piñones, la terrina de cochinillo confitada a baja temperatura, el machote asado a la sal sobre sopa de patata y cebolla caramelizada o el rabo de vacuno desmigado y relleno de foie de pato. Y para finalizar, el broche de oro con las torrijas de sobao pasiego acompañadas de helado, la crema de turrón con fresas a la pimienta rosa y tierra de Lotus y vinagre de cacao o el bizcocho bañado en café, ganache de chocolate y crema de mantequilla con helado de vainilla. Una elección (casi) imposible. Después de cenar, puedes disfrutar de un paseo por la playa iluminada por la luna o relajarte en SILKEN Río Santander, haciendo de estas fechas un recuerdo imborrable.

3. En Lanzarote con ARRECIFE GRAN Hotel & SPA (desde 110 euros)

Llega el momento de hacer resumen y celebrar con los compañeros de trabajo lo que el año ha dado de sí. Para esta ocasión, nada mejor que Arrecife Gran Hotel & Spa, su agradable y sofisticado ambiente y esta propuesta que incluye un cuidado menú degustación, con opción vegetariana, con bebida inlcuida. Y para terminar, una animada fiesta con la mejor música, en nuestro Grill & Pool Bar, La Buena Vida. El menú se compone de Ostra de Atún rojo de almadraba, merluza de La Graciosa, impregnada de su colágeno, berberechos embebidos en su jugos, papada de cerdo ibérico a la llama con su grasa emulsionada, notas frescas y polvo helado de matices herbáceos Marinado y soasado, veluté escabechada de piparras, cebollitas encurtidas, néctar de aceitunas aliñadas y aire de garum de anchoas. Para postre: Crema helada de manzana ácida sobre una infusión dulce de hierbas anisadas y tarta L´Opera, crema helada de café y polvorón de almendras. Todo acompañado de vinos seleccionados.

4. Bahía del Duque, Tenerife (desde 155 euros)

Si aún no tienes regalo de Navidad y buscas un viaje donde disfrutar del buen tiempo, la playa y poder degustar un viaje gastronómico sin salir de una de las mejores islas de España, la experiencia Bahía del Duque es el regalo perfecto. El resort de lujo ubicado en Tenerife Sur, concretamente en Costa Adeje, es uno de los mejores hoteles de playa del sur de Europa, habiendo recibido recientemente este galardón en los “World Luxury Hotel Awards”. La propuesta gastronómica de los chefs Andrea Bernardi y Fernarda Fuentes-Cárdenas en el restaurante Nub es sorprendente. A golpe de paladar nos permiten viajar con sus platos entre los sabrosos y curiosos sabores de la gastronomía de América Latina y Europa .El restaurante Nub recientemente ha renovado la estrella Michelin además de contar ya con dos Soles Repsol. En Nub, no encontrarás una carta habitual únicamente dos opciones de menú degustación por un lado el menú Waywen, con creaciones aptas para vegetarianos. Y, por otro lado, el menú Novatore, presentándome como una experiencia global. Una de las grandes peculiaridades de Nub, es la forma en la que se presentan el menú, los entrantes o aperitivos se catalogan como “estratos”. Entre ellos en ambos menús encontramos la sopa verde fresca y la ensalada mixta. Además, en el menú Novatore, incorpora el crujiente con tartar de carabinero merken o el tomate en diferentes texturas acompañado de anchoa del Cantábrico. En la opción vegetariana, se sustituyen por el mini choclo o el canutillo crujiente con crema de tomate. Los platos principales el equipo de cocina de Nub los presentan como sus “cúmulos” donde podemos encontrar deliciosos y majestuosos platos en ambos menús. Para finalizar esta experiencia única y como broche final a toda una mezcla de sabores, llega el momento de los postres o “cirroestratos” como lo catalogan en la experiencia Nub. En esta ocasión tanto el menú vegetariano como la experiencia global ambos comienzan con una ensalada italiana, seguido de gianduja de avellana y limón en el caso de la opción vegetariana, y turrón de vino en el caso del menú Novatore.

5. Puente Romano. Marbella (precios a consultar, según restaurante)

Las festividades navideñas se caracterizan universalmente por ser un momento de reunión y celebración alrededor de un gran banquete. Por ello, Puente Romano Beach Resort, en Marbella, ha diseñado una serie de experiencias culinarias en sus principales restaurantes, destinados a que huéspedes y visitantes disfruten esta Nochebuena: • Sea Grill: Un menú especial de cinco platos para la cena de Nochebuena, incluyendo carpaccio de salmón, rollitos de lenguado y opciones veganas. • El Pimpi Marbella: Un ambiente cálido y familiar con una celebración auténticamente andaluza, llena de música, platos tradicionales y una atmósfera local única. • Cipriani: Elegancia clásica en un entorno sofisticado, con música en vivo y una oferta culinaria que incluye clásicos como el Ravioli de Calabaza y el Panettone Cipriani. Y por si no era suficiente, el 31 de diciembre, Puente Romano albergará la icónica Cena de Gala de Nochevieja, un evento destacado que ofrece una experiencia de cinco platos acompañada de música en vivo, acrobacias y danza para deslumbrar a los asistentes. Además de la gala, los distintos restaurantes del resort contarán con cenas especiales para recibir el Año Nuevo. En Sea Grill la experiencia puede ser inolvidable. Una vez que se ponga el sol mediterráneo, se iniciara una elegante cuenta atrás para el Año Nuevo al estilo Sea Grill con un menú de 5 platos que incluye caviar y solomillo gallego, y por supuesto música en directo, y emocionantes sorpresas. Otro estilo es en Cipriani. Aquí, la velada comenzará con champán, ostras Gillardeau y blinis con caviar Ossetra para luego pasar a sus platos clásicos que estarán acompañados de de extraordinarios vinos y champagne. Un viaje sensorial es la apuesta de COYA. Cuenta atrás para el Año Nuevo con un “viaje sensorial” de celebración, con atún Blue Fin, caviar Kristal, ternera Wagyu y arroz con langosta, complementado con champán y actuaciones en directo y DJs de COYA. Para los más marineros, la opción es el Chiringuito de Puente Romano y dos opciones más sofiscticadas. Por un lado, NOBU. El restaurante ofrecerá su exclusivo menú Omakase, creado por los talentosos chefs de Nobu, acompañado de entretenimiento en vivo y la tradición de las 12 uvas, en la animada atmósfera de La Plaza. Y para los que quieran despedir el año de una forma más original, en GAIA celebrarán el “El Baile de la Temporada”, evocando las sofisticadas celebraciones de principios del siglo XIX para que los invitados comiencen el año bailando.

6. Hard Rock Marbella (desde 394 euros)

Estamos en una ciudad que no necesita presentación ni excusa para visitarla. Más allá de la tradicional cena de Nochebuena, desde hace unos años se ha popularizado los encuentros con los amigos también durante el día. Hard Rock Marbella celebrará en GMT+1 su propio tardeo para prepararse a la noche previa a Navidad. Desde las 15.00h el lobby del hotel se llenará de música en directo y el mejor ambiente, completado con una cena de Nochebuena especial en su restaurante-buffet Sessions. (70€* por comensal)

Al día siguiente, en la mañana de Navidad, a partir de las 12:00h el hotel se llenará del ambiente más mágico con diferentes actividades, que se completarán con la visita de Papá Noel a las 17:00, en el lobby del hotel, que traerá regalos para los más pequeños y ambientado con música en directo. Esa misma noche, de nuevo, el restaurante Sessions contará también con una cena temática de Navidad (70€*).

El día de fin de año, el hotel se viste de fiesta desde las 15:00 para acompañar las últimas horas del año con su propio ritual de los mejores deseos. La jornada continuará con una cena de gala con un menú especial, que, entre otras cosas, contará con propuestas como vieiras al curry, canneloni de centollo y solomillo de buey. Una vez llegadas las 00:00, 2025 comenzará con la fiesta de fin de año más especial inspirada en el estilo steampunk. Actuaciones únicas, música en directo y multitud de sorpresas amenizarán la última noche más mágica del año.

7. So / Sotogrande, Cádiz (Desde 220 euros)

So Sotogrande está ubicado en la privilegiada urbanización a orillas del gaditano río Guadiaro, a un paso del mar . Aquí, la experiencia vip está servida. El 24 de diciembre, Society Clubhouse ha preparado una experiencia culinaria ideal para compartir momentos memorables con familiares y amigos, con un menú de 5 pasos que celebra lo mejor de la gastronomía navideña. El festín comienza con un consomé de rabo de toro al Jerez como primer entrante, seguido por un segundo entrante de bogavante asado al Josper, acompañado de una suave crema de patatas y su bisque. Para refrescar el paladar, se servirá un sorbete de mandarina y vodka. El plato principal es una exquisita pechuga de pavo rellena de castañas y nueces, con una delicada salsa de naranja, y el cierre perfecto: un tronquito de Navidad sobre tierra de chocolate blanco, que encantará a los más golosos. Para finalizar, un mignardise Cortijo como toque dulce. La tradición británica llega a Sotogrande el 25 de diciembre, con un almuerzo inspirado en el asado inglés, perfecto para celebrar la Navidad en un entorno acogedor y festivo. De cara al año nuevo también hay sorpresas.

Sotogrande celebra el Año Nuevo con una experiencia única y sofisticada con su exclusiva Cena de Gala solo para adultos en el icónico Cortijo Santa María 1962, donde el Chef Ejecutivo Leandro Caballero deleitará a los comensales con un menú de cinco tiempos diseñado especialmente para la ocasión. La velada comienza a las 20:00 con un cóctel de bienvenida en IXO Tapas & Bar, ofreciendo exquisitas ostras, caviar y Jamón Ibérico de Belloterra. A continuación, en Cortijo Santa María, la cena se desarrollará con un despliegue culinario que incluye delicias como el turrón de foie e ibérico y el raviolón de carabinero al azafrán y naranja. Al filo de la medianoche, la celebración se traslada de regreso a IXO Tapas & Bar, donde un DJ en vivo animará la pista hasta las 3:00 a.m. Además, SOCIETY MARXA, concepto gastronómico basado en la parrilla de carbón y los sabores mediterráneos, también estará abierto para fin de año, ofreciendo recetas ahumadas preparadas en su parrilla de 5 metros.

Los precios van de la Nochebuena en el Cortijo Santa María 1962 a 85 euros por persona (solo comida) a su Nochevieja por 450 euros por adulto (comida y bebidas incluidas). La Nochevieja en Society Clubhouse: 220 euros por persona (exclusivo para huéspedes del hotel).

8. Hábitat Cigüeña Negra, en Valverde del Fresno, Cáceres (215 euros con alojamiento)

Y de las ciudades a un entorno rural incomparable como es la dehesa extremeña y la sierra de Gata. En los últimos años la oferta de los hoteles rurales se ha sofisticado mucho. Al menos, en el caso de la finca ganadera con hotel de diseño de 12 habitaciones y restaurante con Estrella Verde Michelin Hábitat Cigüeña Negra. Este establecimiento, abierto hace tan sólo 4 años, ha ofrecido desde el principio la posibilidad de que sus clientes arranquen la última hoja del calendario en su hotel y asador gracias a su cena especial de Nochevieja.2024 no será una excepción, y el reconocido hotel de Sierra de Gata ha organizado una cena de gala con cotillón, que correrá a cargo de su nuevo chef Carlos García-Adámez. En ella no faltará el producto estrella de esta finca ganadera: la carne de vacuno de Retwagyu, que ellos mismos han creado mezclando reses de raza Retinta con sementales Wagyu. El menú consiste en croquetas de jamón y cecina, sopa de castaña y boletus, canelón de bogavante, rape, Tournedó de solomillo de Retwagyu y tarta tatín. Tras la cena, se llevará a cabo una fiesta con cotillón, que durará hasta las 02:00 de la madrugada. Para los que quieran prolongar la experiencia disfrutando de las maravillosas instalaciones de este singular y romántico hotel de la dehesa extremeña, es posible hacerlo con una estancia mínima de 2 noches (sujeto a disponibilidad).

9. Asia Gardens Hotel & Thai Spa, de Alicante (desde 500 euros)

Este hotel solo ofrece la posibilidad de disfrutar de las fiestas si uno se aloja en sus instalaciones de ensueño. El lujo de perderse entre jardines tropicales, serpenteantes lagos y piscinas infinitas, te trasladará a Saigon a través de los 5 sentidos. Asia Gardens Hotel & Thai Spa, un hotel jardín en toda regla, es el destino para que tu Navidad y Fin de Año se convierta en una gran fantasía floral. Con escenarios oníricos en los que sentir emociones mágicas para vivir la Navidad y despedir la última noche del año. Tan sorprendente para los amantes del lujo asiático como para los amantes de la naturaleza. El programa de Navidad incluye alojamiento y Desayuno. Y por supuesto, una gran Cena de Nochebuena día 24 diciembre 2023. Actuación en Vivo. Menú Especial de Navidad, día 25 de diciembre. Tarifas: 2 noches desde 500€ noche.