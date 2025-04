Así es Carrúa, el rincón favorito de Luis Miguel y Paloma Cuevas en Madrid

Luis Miguel y Paloma Cuevas han encontrado en Madrid más que una ciudad de paso. Lo suyo ya es una pequeña ruta del sabor. Y entre todas las paradas posibles, hay un templo gastronómico que ha sabido seducir a la pareja más hermética del momento: "Charrúa", un asador con alma rioplatense ubicado en el corazón del barrio de Justicia.

Cena para siete

Este domingo 6 de abril, la pareja volvía a dejarse ver —o casi— saliendo del restaurante, acompañados por una de las hijas de Paloma y un pequeño grupo de íntimos. Fue una cena para siete, cálida y distendida, en uno de los salones donde conseguir mesa es misión imposible si no se reserva con semanas de antelación.

Charrúa no es solo un restaurante de moda; es una oda a la carne bien hecha. En su carta se dan cita piezas de razas selectas traídas desde Uruguay, Estados Unidos o Europa, con especialidades como el ojo de bife de Novillo Selección, el lomo alto Prime black angus de Nebraska o su afamado steak tartar de vaca madurada. A esto se suman pequeños placeres como sus empanadas caseras, carpaccios, chorizo criollo y una bodega que bien podría figurar entre las mejores de España: hay botellas que superan los 3.000 euros.

No es casualidad que estrellas como Eva Longoria o Cristina Pedroche se cuenten entre sus clientes fieles. Lo que sí resulta más inusual es ver a Luis Miguel en terreno madrileño tan expuesto, aunque fiel a su estilo, la pareja evitó las cámaras como solo ellos saben hacerlo: entrada por la puerta principal para él, salida por la cocina para Paloma y su hija, recogida más tarde en el Paseo de la Castellana por el chófer del cantante. Coordinación absoluta.

Desde que comenzaron su relación en 2022, los dos han mantenido un perfil bajo. No posan juntos, no hay declaraciones, no hay confirmaciones. Pero sí gestos. Como este. Como una cena de domingo en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Como buscar casa en La Finca, cerca de ella. Como compartir, al fin, un mismo mapa.