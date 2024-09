Marta Riesco responde a los que la critican por su físico y señala directamente a sus haters: "Cuando tú ves quiénes son estas personas..."

Marta Riesco está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel profesional como sentimental. Por un lado, la periodista ha vuelto a trabajar en la televisión después de su despido de Mediaset y, por otro, ha recuperado la ilusión en el amor al lado de Alejandro Caraza, su pareja, con el que está viviendo un intenso romance.

Aún así, a pesar de que la vida le haya vuelto a sonreír después de haber pasado por una etapa muy complicada y oscura, lo cierto es que Marta Riesco, en las últimas semanas, ha tenido que hacer frente a numerosos comentarios de odio en redes sociales sobre su físico y, cansada de tener que leer que la llamen "obesa" o "vaca", la televisiva se ha visto obligada a enseñar la talla que utiliza en X, lanzando un contundente mensaje a sus detractores: "Es ridículo hacerlo pero me molesta que me llamen mentirosa. Aquí os dejo la talla que llevo de Zara siempre, la M. Que los haters usen la palabra gorda me enfada, no por mí, sino por todo lo que puede generar a la gente que me siguen y no se siente bien con su cuerpo".

Horas después de este primer mensaje, Marta Riesco ha reaparecido en redes con su conocida "Chapamarta" y ha profundizado sobre el asunto a través de sus storys de Instagram. "Os soy super honesta, a mí no me importa. He trabajado mucho con el psicólogo y dejado todo el tema de pastillas. A mí no me importa que me llamen gorda, vaca, obesa...Porque además, cuando tu ves quiénes son estas personas y ves las tonterías que dicen a favor del pájaro (Antonio David) . Por suerte, no soy esa Marta que se amedranta así que sinceramente me la trae al pairo".

Marta Riesco responde a los haters que critican su físico por redes a través de sus storys de Instagram Instagram

"Me parece tan vergonzoso y penoso que haya gente que esté valorando mi peso, lo primero. Este movimiento lo único que pretende es hacerme sentir insegura y mal", ha comenzado diciendo. Tras esto, Marta Riesco ha hecho un resumen de los comentarios que ha recibido en los dos últimos años, desde su última etapa en "El programa de Ana Rosa": "Vomitaba desde por la mañana hasta por la noche, la depresión y la ansiedad no me dejaban comer, no tenía hambre, y en esos momentos estaba gorda y estaba enferma. Y cuando estaba así, también me llamaban gorda".

"Después vino el tratamiento de los antidepresivos y empecé a hincharme. Engordé y me puse a hacer deporte, ocho meses a sin parar. Cuando me puse a hacer deporte, los mensajes eran que parecía una machorra y ahora, que volví a la televisión, que he vuelto a renacer y que estoy disfrutando de la vida, después de dos años muerta en vida, estoy feliz porque mi imagen ha cambiado positivamente, me siento más guapa que nunca, más sexy que nunca y más feliz que nunca (...) Sed como seáis. En resumen, que hagáis lo que queráis, siempre y cuando vuestra salud esté perfecta", ha finalizado la televisiva, lanzado un mensaje de amor propio a todos los que la siguen y respondiendo a todos sus haters.