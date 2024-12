Así hablaba Raphael sobre su salud horas antes de sufrir el ictus

A las 19:30 horas, una ambulancia acudía al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid tras haber recibido un aviso. Al llegar donde se realizan las grabaciones de ‘La Revuelta’ de David Broncano, se encuentran saliendo por su propio pie a Raphael, que aquejaba un gran malestar. El equipo del programa de TVE decidió rápidamente llamar a los servicios de emergencia, que finalmente trasladaron al artista al Hospital Clínico de la capital, donde aún permanece bajo observación. Se le están realizando numerosas pruebas tras lo que ha resultado ser un infarto cerebrovascular, un ictus. Él permanece consciente, lo que da ayuda a mantenerse positivos ante este susto a sus 81 años. En un principio se ha alertado sobre su gravedad, aunque ahora lo pronostican como reservado. Nada hacía presagiar este revés de salud que ha sufrido, aunque lo cierto es que tanta intensidad a su edad termina por pasar factura.

Se encuentra acabando una gira, después de haber dado cuatro conciertos consecutivos. Le esperaban otros dos el próximo fin de semana en el WiZink Center de Madrid, pero no se sabe si podrá subirse al escenario y deberá aplazar la convocatoria. Además, hace unos días estuvo de fiesta con su nieta tras ser elegido como Hombre del Año y está de promoción de un nuevo disco que rinde homenaje a artistas franceses. Esto último le llevó a sentarse con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, donde precisamente tuvo ocasión de hablar sobre su salud, entre otros muchos temas. Así habló de los conciertos de los grandes artistas a los que ha acudido en su vida, destacando para mal el de Elvis Presley en Las Vegas: “Con Elvis, yo lo que vi no lo hubiera hecho nunca. Lo voy a dejar ahí”, pero ante la insistencia del presentador finalmente se animó a dar más detalles: “Elvis no estaba en condiciones de hacer… es una pena, porque lo había conseguido todo. Era lo más. No había nadie más que él. Ojalá yo no tenga que pasar por eso”, decía.

Pero durante su animada charla con Pablo Motos, Raphael también dio detalles sobre su historial médico y su estado actual, sin saber que horas después añadiría una nueva entrada: “Yo estoy bien, me he cuidado. Solo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba. Hace 22 años me dieron una segunda oportunidad y desde entonces me cuido muchísimo. Ahora está todo fantástico”, decía, haciendo alusión al trasplante de hígado que le practicaron en 2003.

Raphael en 'El Hormiguero Atresmedia

Este martes ha sufrido un nuevo revés. Raphael era trasladado al hospital en ambulancia tras sufrir un infarto cerebrovascular estando con David Broncano grabando un especial para ‘La Revuelta’. Lo sucedido ha llegado a oídos de Pablo Motos en directo, cuando entrevistaba a Antonio Orozco y no ha dudado en hacer un alto en la escaleta de su programa para informar de lo que ha pasado a la audiencia: “Para quien no se haya enterado, Raphael, que estuvo aquí ayer, ha sufrido un infarto cerebrovascular, un ictus, haciendo una grabación para ‘La Revuelta’. Se lo han tenido que llevar”. Es ahí cuando Orozco le tomaba el relevo: “Nos hemos quedado en shock. Hemos puesto algunos mensajes, pero no me han podido contestar. Raphael es uno de los artistas más increíbles que he conocido y es, con bastante diferencia, el artista más fuerte. Ojalá se ponga bien”. Motos retomaba el discurso: “Sí, nos hemos quedado un poco en shock. Desde aquí le mandamos un besazo enorme y esperamos que se recupere”.