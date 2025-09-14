Así llama Miri a su noviete Froilán

Aunque Miri Pérez-Cabrero insiste por activa y por pasiva que Froilán Felipe de Marichalar y Borbón es tan solo un amigo, desde su entorno nos llega la convicción de que les une algo más que una simple amistad.

La actual concursante de "Supervivientes" se refiere al hijo de la infanta Elena con el apodo de "el Feli", diminutivo del segundo nombre del díscolo miembro de la familia real, que resulta que es como se dirigen a él sus íntimos. Ni Froilán, ni Pipe… el Feli.

Froilán Marichalar y Miri Pérez-Cabrero Gtres

Pues bien, dicen que Miri ve algo más que un amigo en Felipe, que le gusta mucho este chico y que aspira a ocupar un lugar en su corazón.

También, que flirtea en Honduras con Alejandro Albalá con la intención de darle celos al nieto del rey Juan Carlos, y que el ex de Isa Pantoja no tiene nada que hacer en sus pretensiones de ligar con Miri.

Froilán vuelve a su labor profesional en Abu Dabi con la convicción de regresar a España a corto plazo, echa muchísimo de menos sus salidas nocturnas con amigos y las fiestas, allí todo es más tranquilo y aburrido. Mucho lujo y pocos festejos. Le sobra tanto desierto y le falta el ambiente madrileño con su pandilla de siempre. Es fiestero por naturaleza y no va a cambiar a estas alturas de la vida.

Pero sus padres no comparten ese deseo de regresar, porque saben que Froilán es muy dado a meterse en polémicas. Prefieren mantenerle más controlado en tierras árabes, al lado de su abuelo materno. Que se sepa, aquí no ha recibido ninguna oferta de trabajo y tendría que empezar desde cero.

En lo que se refiere a que Miri hable de él en "Supervivientes", el periodista Iván Rebosó asegura que "Froilán se siente utilizado por Miri en el concurso, y no le gusta nada".