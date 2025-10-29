Así es Nélida Inés, el nuevo amor de Imanol Arias

Durante más de medio siglo, Imanol Arias ha sido una presencia constante en la cultura española. Actor de mirada intensa y voz inconfundible, su carrera ha transitado entre la gloria televisiva y las sombras de una vida pública expuesta a cada paso. Pero hoy, a los 69 años, el protagonista de Cuéntame cómo pasó parece haber encontrado un equilibrio que, hasta hace poco, parecía esquivo: la paz personal.

El nuevo número de la revista "Lecturas" lo sitúa de nuevo en el foco mediático, aunque esta vez no por un motivo judicial, sino por algo tan humano como el amor. Tras varios años marcados por el "caso Nummaria", un proceso que lo mantuvo en los titulares durante más de una década, Arias ha dejado atrás una etapa difícil. Condenado a dos años y dos meses de prisión por cinco delitos fiscales cometidos entre 2010 y 2013, el actor decidió alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción: abonar más de 2,2 millones de euros a Hacienda y, con ello, evitar su ingreso en prisión.

El peso del pasado

"Ya sabía que esto tenía que venir porque yo lo pacté. He hecho lo que creía que tenía que hacer: hacerme cargo", confesó ante las cámaras de Europa Press. Palabras de un hombre que, lejos de justificarse, asume con serenidad el peso de su pasado.

Esa serenidad parece haberse extendido también a su presente sentimental. Tal y como reveló Luis Pliego, director de Lecturas, en el programa El tiempo justo, Arias ha iniciado una relación con Nélida Inés, una abogada argentina especializada en derechos humanos. "Su historia de amor es preciosa", resumía el periodista.

Se conocieron en Argentina, durante una gira teatral del actor, en un momento en que Imanol buscaba aire, lejos del ruido mediático. Ella, comprometida con causas sociales y con una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos humanos, supo conectar con esa parte más reflexiva y combativa del intérprete. Desde entonces, Nélida vive en Madrid y acompaña a Imanol en el teatro, discretamente, sin protagonismos.

"Es un perfil muy afín a Imanol, siempre concienciado con cuestiones sociales", añadía Pliego. Una afinidad que trasciende lo intelectual: quienes los han visto juntos hablan de una complicidad sincera, de gestos cotidianos y sonrisas que no necesitan testigos.

Cuatro años después de su divorcio de la fotógrafa Irene Meritxell, tras once años de relación, Imanol parece haber encontrado un refugio emocional que no busca escapar de su pasado, sino reconciliarse con él. Quizá por eso, esta historia de amor tiene el aroma de las segundas oportunidades que llegan cuando uno ya no las esperaba.

A sus 69 años, el hombre que dio vida a Antonio Alcántara ha aprendido que la vida, igual que el teatro, siempre permite un nuevo acto.