La indignación de Iker Casillas al relacionarle con Ana, la mujer de su nutricionista

Este miércoles aparece Iker Casillas en la portada de una revista junto a una mujer, la cordobesa Ana Belén, treinta y ocho años, influencer en el campo del fitness, entrenadora personal y con perfil en OnlyFans. Como algunos medios de comunicación dejan entrever que sería una amiga íntima y especial del ex futbolista, Iker se apresura a desmentirlo, descubriendo la verdadera identidad de Ana. Resulta que es la esposa de un gran amigo suyo, exactamente su nutricionista, Enrique Moreno.

Es lógico que Casillas pernoctara hace unos días en la casa cordobesa del matrimonio, y no hay que ver más allá de la realidad. Se conocen desde el 2014 y han coincidido en distintos actos públicos, como fue un partido de fútbol benéfico celebrado el pasado mes de junio en la capital madrileña.

Iker Casillas en una imagen de archivo Gtres

En estos momentos el que fuera portero del Real Madrid es un hombre divorciado y sin compromiso, tiene una excelente relación con Sara Carbonero, la que fuera su esposa, y lleva una vida muy tranquila, alterada a veces cuando le pillan con alguna de sus amistades femeninas. Pueden ser amigas "especiales", pero con ninguna mantiene una relación un tanto estable. El deportista agarra unos enfados tremendos cuando salen a la palestra, ya sea en programas de televisión o en revistas, hablando de él.

Como bien saben nuestros lectores, en estos días Iker pasa por momentos complicados tras descubrir que le han robado algunos relojes de su colección, piezas muy caras y que, afortunadamente, está recuperando tras descubrirse la identidad de quien las sustrajo de su domicilio. Parece ser que su empleada del hogar y el novio de esta, un vigilante, serían los culpables del robo.