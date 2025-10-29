Confesión
Laura Matamoros desvela que no conoce al hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: "Tenemos un motivo"
La hija de Kiko Matamoros ha reafirmado su apoyo a Mar Flores un mes después de la publicación de "Mar en calma", sus memorias
Laura Matamoros ha reaparecido ante las cámaras y ha vuelto a mostrar su apoyo a su tía, Mar Flores, un mes después de la publicación de sus memorias, "Mar en calma". La hija de Kiko Matamoros fue la única que la apoyó durante la presentación de su biografía, posicionándose a su lado públicamente en plena polémica familiar.
Al lado de su tía
Ahora, la influencer ha vuelto a dar su opinión sobre el gran paso que ha dado Mar Flores al contar su historia y se ha pronunciado sobre la postura que ha tomado su primo Carlo. "Bueno, yo creo que todos conocemos su vida y al final... Lo he dicho en repetidas ocasiones, todos hemos vivido su pasado, su vida, todo lo que es su familia. Entonces no podemos tampoco mirar atrás y decir que no lo hemos escuchado", ha sentenciado Laura, dejando entrever que ella también conocía las vivencias de su tía, al igual que el yerno de Terelu Campos.
Sobre Alejandra Rubio, pareja de Carlo Costanzia, la influencer considera que "está en medio porque al final es la pareja de Carlo. Creo que otro tipo de circunstancias ajenas a lo que es Alejandra interfieren más en esa relación que en otra cosa. Más no puedo decir porque tampoco conozco mucho...". Para Laura, la hija de Terelu ha tomado esta postura con el fin de proteger a su pareja y su bebé.
Tal y como ha confesado Matamoros, aún no conoce al hijo de Carlo y Alejandra, nacido el 6 de diciembre de 2024. "A ver, tenemos un motivo... Tienen unas agendas muy ajetreadas al final. Unos tienen un estilo de vida, otros otro. Entonces es un poco complicado. Yo con dos niños no paro de trabajar, él tampoco. Entonces es todo... El día que podamos lo haremos felizmente y se conocerán", ha explicado la influencer.
Su relación con Anita
Las hijas de Kiko Matamoros han acaparado estos últimos días todos los titulares por su buena relación. Sobre su hermana Anita, Laura ha sido muy clara: "Yo entiendo que ella apoye, lógicamente, a su madre, igual que yo apoyo a mi padre, en cierto tipo de aspectos y de la vida, pero es que es totalmente corriente y normal su opinión y yo la respeto, igual que ella también me respeta a mí. Y más no puedo decir, lógicamente, nosotras tenemos inteligencia emocional como para saber separarlo y para saber llevarlo".
"Nunca hemos dejado de estar en nuestro mejor momento, si es verdad que al final ciertas cosas hacen que nos separemos más, pero siempre nos hemos querido, nos hemos respetado, no puedo decir mucho más. En calma", ha zanjado sobre el asunto la influencer.
