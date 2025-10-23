Imanol Arias rompe su silencio sobre el caso Nummaria y expresa su apoyo a Ana Duato

Imanol Arias ha vuelto a hablar sobre el llamado caso Nummaria, un proceso judicial que lo mantuvo bajo presión durante una década y que recientemente ha vuelto a la actualidad por el recurso presentado contra la absolución de su compañera Ana Duato. En una entrevista concedida a 'El despertador' de RNE, el actor reconoció que atravesó momentos muy duros y que no supo manejar bien la situación. “Mi piel está bastante curtida. Incluso me avergüenzo de haberlo pasado tan mal, porque no merece la pena. Me da un poco de pena haber caído en ese barullo”, confesó, haciendo autocrítica sobre cómo afrontó aquellos años. También admitió sentirse liberado tras haber asumido su responsabilidad y cumplir con lo que correspondía: “Puedo trabajar, y en ese sentido, creo que hice lo que tenía que hacer. Cuando te dicen que hay dos años que se hicieron mal, lo aceptas, devuelves y compensas, y lo que quieres es recuperar tu vida”.

Imanol Arias reflexiona sobre el caso Nummaria y muestra su apoyo a Ana Duato

“Cuéntame”, la historia que somos RTVE

Aunque evitó mencionar directamente a Ana Duato, Imanol Arias mostró su tristeza por el nuevo revés judicial que afecta al caso de su compañera en 'Cuéntame cómo pasó'. “Los procesos son muy largos, incluso si ganas puede volver a abrirse el caso, como está pasando ahora, y me entristece mucho porque quiero mucho a esa persona y no hay razones”, declaró con evidente afecto. El intérprete leonés también reflexionó sobre las secuelas personales que le dejó la experiencia, reconociendo que durante ese tiempo perdió la calma en más de una ocasión. “He estado diez años con todo esto y he metido la pata muchas veces porque te alteras. La autoestima se resiente y el ego, que es lo que te mantiene para trabajar, se te dispara. Y eso es una enfermedad que no merece mucho la pena”, concluyó con sinceridad.