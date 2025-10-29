Sale a subasta un cromo de Lamine Yamal por 20.000 euros

En el universo del coleccionismo deportivo, hay momentos que marcan una época. Esta vez, el protagonista no es una leyenda consagrada del pasado, sino un adolescente que ya ha redefinido el futuro del fútbol: Lamine Yamal. Su talento, precoz y magnético, no solo conquista estadios; también empieza a mover cifras de vértigo en el mercado más selecto del memorabilia.

La plataforma de subastas Catawiki ha anunciado que uno de los cromos "rookie" firmados por el jugador del FC Barcelona ha salido a subasta con un valor estimado de entre 18.000 y 20.000 euros. No se trata de una pieza cualquiera: pertenece a la colección DAKA Autographs 2023-24, cuenta con un exclusivo acabado Rainbow Holocene -un guiño al brillo casi místico del fenómeno Yamal- y ha recibido la calificación GEM MINT 10 por parte de la prestigiosa evaluadora CGC, que reserva esa nota solo para los ejemplares absolutamente perfectos.

Oportunidad única

El cromo, propiedad de un coleccionista italiano que lo obtuvo de manera fortuita al abrir un simple sobre, permanecerá disponible hasta el 8 de noviembre. Lo que para muchos sería un gesto de azar, para el mercado del lujo deportivo se traduce en una oportunidad única: adquirir una pieza que encapsula el nacimiento de una era.

"Lamine Yamal se ha convertido ya en el futbolista más famoso a nivel mundial hoy en día. Su potencial para continuar creciendo y consiguiendo títulos es inmenso, lo que hace de esta pieza no solo un objeto de coleccionismo, sino también una con un fuerte potencial de revalorización", explica Ugo Pelloni, experto en deportes de Catawiki.

Yamal -que con apenas 17 años ya es titular indiscutible en el Barça y símbolo de una generación que ha aprendido a mirar el fútbol con otra sensibilidad- se convierte así en protagonista de un fenómeno que trasciende el césped. Su firma, sobre una superficie brillante de cartón plastificado, se convierte en metáfora de su propio ascenso: juventud, promesa y arte condensados en un solo gesto.

El auge de las piezas deportivas como objeto de inversión no es nuevo, pero casos como el de Yamal lo revitalizan. En los últimos años, el mercado ha elevado cromos de leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Erling Haaland a cifras de seis dígitos. Sin embargo, el magnetismo del joven blaugrana reside en su narrativa: es el inicio de algo. Una historia que aún se está escribiendo, y que los coleccionistas más audaces quieren poseer desde su primer capítulo.

Quizá dentro de una década este pequeño rectángulo brillante se exponga en una subasta de lujo en Londres o en un museo del deporte en Barcelona. O quizá siga guardado en una caja fuerte, convertido en una reliquia moderna. Pero lo cierto es que, por ahora, Lamine Yamal no solo juega al fútbol: cotiza el futuro.