Las antigüedades de María Teresa Campos salen a subasta

La familia de María Teresa Campos sigue en boca del debate social por la polémica despertada por Edmundo Arrocet. En esta ocasión se ha hecho pública una decisión que habrían tomado las hermanas Campos para gestionar los bienes de su madre.

Hace una semana se conocía la intención de vaciar la casa de María Teresa Campos, ahora Alejandra Rubio ha dado a conocer el modo. Y es que en el programa ‘Así es la Vida’ saltaba la noticia de una subasta por la que cualquiera que esté dispuesto a pagar los precios de los enseres de la presentadora podrá hacerse con ellos.

“Son muebles que costaron esfuerzo y trabajo y que nosotros no íbamos a poner en nuestra casa. No son para tirarlos ni desperdiciarlos”, ha comentado en el programa la nieta de María Teresa justificando esta decisión por un motivo de espacio: “no es cuestión económica, es que no hay sitio y ya está”.

María Teresa Campos y su nieta, Alejandra Rubio Redes

Por otra parte, durante la trayectoria de la presentadora se han llegado a reunir una cantidad considerable de bienes que, sin contar su valor material, también tienen un gran significado para las hermanas Campos y que no han dudado en llevarse consigo. Con anterioridad ya se había dado a conocer que Carmen Borrego había optado por hacer hueco en su residencia a una estantería con un valor emocional especial para ella. En el programa de ‘Así es la Vida’ relató la importancia de esta debido a un sueño en el que “estoy recogiendo los muebles de mi madre con ella y hay un mueble en concreto al que ella hace referencia y ese mueble, evidentemente, me lo quedo”, relató en su momento la televisiva.

Por el momento aún hay tiempo de que la familia Campos tenga la posibilidad de hacer acopio de aquellos elementos de la casa de María Teresa que tengan mayor valor sentimental, dado que no se expondrán dichos muebles hasta el miércoles 15 de noviembre y será en el céntrico barrio de Salamanca. La puja oficial tendrá lugar entre los días 29 y 30 de noviembre, una fecha en la que se podrá hacer una oferta por estas antigüedades que durante tanto tiempo pertenecieron a la familia.

Sin embargo, estos muebles no son para cualquier bolsillo, ya que el valor económico ronda entre los 300 y los 1.000 euros. No se espera que esta puja se alargue mucho, ya que la empresa encargada ha notificado que ya han recibido numerosas llamadas de interesados en hacerse con un pedacito del pasado de la presentadora.