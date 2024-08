Así son los retiros de Emaús en los que Caritina Goyanes y Antonio Matos confortaron su matrimonio

Este lunes se conocía una triste noticia: Caritina Goyanes fallecía a causa de un infarto, solo 19 días después de la también inesperada muerte de su padre, Carlos Goyanes. La hija del empresario regentaba su propio negocio de catering, estaba casada con Antonio Matos desde el 2008 y tenían dos hijos. Una de las bases que sostenía su vida era la fe, como ella misma confesó, revelando que llegó a reestructurar su matrimonio.

Sus retiros a Emaús

La emprendedora contó en una entrevista con 'Mater Dei que comenzó a sentir ansiedad e insatisfacción vital, lo que afectó a su relación con Matos y a su vida familiar: "Yo tenía mi vida perfecta, mi trabajo, mi casa monísima, pero me preguntaba qué haría si fallaba algo. Ese miedo se convirtió en ansiedad, no me dejaba hacer nada y me di cuenta de que tenía que poner freno porque estaban pagando el pato mi marido y mis hijos. Hice mil cursos de mindfulness y yoga, pero nada de eso me servía". Fue entonces cuando un amigo le recomendó que fuese a los retiros de Emaús. "Un día me hablaron de los retiros de Emaús y yo pensaba que el amigo que me invitó estaba pirado. Después de varios ‘noes’ por mi parte, decidí probar y me fui llorando porque pensaba: 'Es el único fin de semana que no trabajo, ¿quién me manda a mí ir a esto?'", reveló. A partir de eso, comenzó un antes y un después en su vida, mejorando su relación con Matos y con sus seres más queridos: "Empecé a quitar mis miedos y a priorizar lo importante".

¿Cómo son estos retiros?

Estos retiros se fundaron hace ya más de 30 años en Miami (Estados Unidos) de manos de Mirna Gallagher y un grupo de mujeres. Con los años llegaron también a Argentina donde el entonces arzobispo de Buenos Aires, el hoy Papa Francisco los recibió con agrado. Se asentaron en España en 2010 y su expansión está siendo muy rápida. Se llevan a cabo divididos entre hombres y mujeres y se han implantado en ciudades como Barcelona, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Palma de Mallorca, Bilbao, Santander etc.

Además de Caritina son varios famosos los que se han declarado adeptos: algunos de los nombres más populares son Tamara Falcó, Isabel Sartorius, el exministro José María Michavila y Juan Carlos Quer-padre de la adolescente asesinada en Galicia hace dos años Diana Quer-.

La base principal del retiro se radica en el pasaje del Evangelio de San Lucas (24, 13-35) que versa sobre los discípulos de Emaús y como éstos caminaban tristes tras la muerte de Jesús. Por el camino se les suma un hombre, al que le cuentan sus penurias y es al partir el pan en la cena cuando pudieron reconocer que era Jesús. "El retiro está basado en esto, en hacernos entender que Jesucristo ha caminado siempre a nuestro lado, que no nos ha dejado nunca solos y que por muy tristes o duros hayan sido los acontecimientos que hayamos tenido él siempre ha estado ahí y somos nosotros los que no hemos sido de reconocerle", explicó también a 'Mater Dei' en 2021 Elena, una madrileña madre de cinco hijos.

A los retiros de Emaús acuden católicos practicantes pero también laicos o no creyentes. De hecho, Elena recordó que asistió a un encuentro en la Parroquia de Santa María de Caná en Pozuelo (Madrid) en el que había cuatro mujeres ateas. "Las cuatro salieron tocadísimas", aseguró.

Actualmente, la demanda es tal, que existe una ingente lista de espera para poder asistir a estos encuentros religiosos.