Bárbara Rey, dispuesta a terminar su guerra contra Ángel Cristo: “En las próximas horas se van a presentar todas las demandas”

La relación entre Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo Jr está más tensa que nunca. Cuando parecía que no quedaba ningún capítulo más por contar, el hijo de la vedette ha demostrado lo contrario. Una situación que supera todos los límites para Bárbara, quien solo quiere cerrar este amargo capítulo de una vez por todas.

Este lunes la relación entre madre e hijo ha sido muy comentada en el mundo del corazón, después de que Ángel Cristo diera una incendiaria entrevista en la que volvía a atacar a su madre y cortaba para siempre su “cordón umbilical”. De hecho, uno de los puntos que más ha llegado a molestar a Bárbara ha sido la cinta roja que su hijo ha lucido durante su paso por “Supervivientes” en honor a su padre. La vedette apuntaba la falta de respeto y que esto no era más que “apología del maltrato”.

Ángel Cristo sorprende en plató de "Supervivientes" Telecinco

Por su parte, Ángel Cristo ha mantenido que este gesto era para “terminar de perdonarle y quedarme con lo bueno de él, no tiene ningún sentido que mi madre lo relacione con algo así”. En sus redes sociales se pudo ver como Ángel Cristo repartía en el plató de “De Viernes” cintas rojas para el público del programa y como acto seguido las firmaba como si fuera una auténtica celebridad.

La polémica ha terminado por sobrepasar a Bárbara Rey y, mientras que este fin de semana aparecía ante las cámaras sin mencionar siquiera a su hijo, ahora se ha descubierto la decisión legal que ha tomado. “En las próximas horas se van a presentar todas las demandas, incluida la del pasado viernes, y en un periodo de tiempo ya llegarán a donde tienen que llegar”, ha desvelado Kike Calleja en “Vamos a Ver”. “Bárbara Rey quiere cerrar este capítulo y si tiene que ampliar lo hará en un futuro, pero quería que todo se ponga en marcha”, ha seguido hablando sobre una decisión que llevaba mucho tiempo barajando. Lo cierto es que la vedette no tiene la menor intención de seguir alimentando el circo mediático que ha formado Ángel Cristo Jr y no piensa hacer más declaraciones a la prensa: “Decían que se iba a sentar a dar una entrevista, pero yo tengo entendido que eso no va a ser así y va a dejar que todo siga por la vía legal”, ha zanjado el colaborador del programa.

Un proceso del que se lleva hablando desde que Ángel concediera su primera entrevista hablando sobre su infancia y la difícil relación con su madre. Sin embargo, puede que la vía legal no sea un camino sencillo para Bárbara Rey, ya que “delante de un juez es más fácil contar cosas que has vivido y de las que has sido protagonista”, ha añadido Antonio Rossi sobre las palabras que ha dado a entender Ángel Cristo en su última aparición en platós.