Bárbara Rey cuenta toda la verdad sobre Ángel Cristo Jr. y su hijo toma una drástica decisión respecto a su familia

Bárbara Rey y Sofia Cristo están atravesando por sus horas más bajas a raíz de la entrevista de Ángel Cristo Jr. en el programa "¡De viernes!" de Telecinco. El hijo mayor de la vedette ha decidido romper su silencio y relatar sus vivencias en televisión, cargando duramente contra su madre y desvelando algunos de los episodios más oscuros de la familia. Coincidiendo con el día del estreno, el hermano de Bárbara falleció el pasado viernes, sumándose este duro golpe al cisma familiar que ha generado la primera intervención mediática del primogénito del domador de leones.

Tras la emisión de la primera parte de la entrevista, Sofía Cristo ha asistido a "Espejo Público" para hablar sobre el asunto. Destrozada, la hija menor de Bárbara Rey se ha mostrado muy dolida con su hermano y no ha dudado en posicionarse al lado de su madre en estos momentos tan complicados para toda la familia. Al ver a su hija así, la vedette no ha dudado en entrar en directo en el espacio de Antena 3 y mandarle un mensaje de amor y de cariño a la DJ.

Una de las mayores preocupaciones que tiene Bárbara Rey en estos momentos sobre su hijo es el daño que le pueda generar haber contado su historia en televisión. "Mi hijo es muy frágil, no voy a poder protegerle, que Dios le proteja", ha sentenciado la vedette. La actriz está convencida de que los medios de comunicación le van a destrozar y ya no va a poder hacer nada por su estabilidad y salud mental. "Yo estoy tan acostumbrada a que me machaquen, y muchas veces sin haber hecho nada..., pero mi hijo es mi hijo y lo seguirá siendo hasta después de haberme ido de este mundo", ha expresado sobre su primogénito. "Es el dolor más grande que tengo y el de que mi hija sufra por mí", ha declarado sobre la delicada situación familiar por la que está atravesando todo el clan.

Por el contrario, Ángel Cristo Jr. ha reaparecido en su cuenta de Instagram tras la emisión de la primera parte de la entrevista publicando una fotografía junto a su novia, su mayor apoyo. El hermano de Sofía, además, ha borrado muchas imágenes que tenía en su perfil de recuerdos familiares, intentando llamar la atención de su progenitora. La DJ está tan enfadada con su hermano mayor que lo ha bloqueado del teléfono, tanto a él como a su pareja, para que no pueda contactar con ella de ninguna manera.