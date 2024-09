Bárbara Rey “está muy mal”: su entorno siente miedo por ella

Bárbara Reyno levanta cabeza desde hace ya demasiado tiempo. La venganza de su hijo comenzó sentándose en un plató de televisión, comenzando con ello su depresión, de la cual está en tratamiento, como así desveló su hija Sofía y ella confirmó después. Ángel Cristo está sacando los trapos sucios familiares y poniendo en jaque a su madre, además de al Rey Juan Carlos al publicar en la revista holandesa ‘Privé’ unas imágenes de ambos juntos en un chalé de Boadilla del Monte. La polémica está servida y tan solo por unos míseros 2.500 euros, que es lo que se asegura que han costado las fotos fuera de nuestras fronteras. Madre e hija están organizándose junto a sus abogadas para sentarle en el banquillo de los acusados y, sueñan, que “se pudra en la cárcel”. Incluso le piden ayuda expresamente al Emérito para que se una a ellas para vencerle en los tribunales. Sin embargo, no tienen tanta fuerza como quieren hacer ver, pues en realidad la vedette está tan mal, que sus íntimos están muy preocupados.

Ángel Cristo y Bárbara Rey en una imagen de archivo Gtres

La salud de Bárbara Rey lleva un tiempo provocando cierta alarma entre los suyos, pero ahora se han disparado más si cabe al ver su delicada situación. No solo por la profunda decepción de la que ha hecho gala ante los medios al condenar el paso dado por su hijo de publicar unas fotografías que le fueron robadas de su domicilio. Unas de las que él se considera autor, mientras que ella apunta a que fue un amigo sin desvelar su identidad. Unas estampas que ahora están en boca de todos, con polémica, y que en su día fueron su “seguro de vida”. Ahora, su principal calvario, pese a que haya tratado de mostrarse indiferente a lo que se ha mostrado y tan solo dolida por la traición que supone por parte de su hijo.

Pero en la intimidad, cuando los focos dejan de apuntarla y las cámaras apagan el piloto rojo, Bárbara Rey está destruida. Así lo apunta su incondicional amiga, Chelo García Cortés. “Está muy mal, no me extrañaría que esté medicada, tiene una angustia en el estómago que le está encogiendo, sabe que el hijo no va a parar, no tiene que pedirle al hijo que pare, está haciendo lo que él quiere, el responsable es Ángel Cristo”, señala la colaboradora, preocupada por su amiga y lo delicada que está al saberse en manos de su hijo. “Yo llegué a tener un coche, me creo el miedo de Bárbara porque lo he vivido, yo viví los miedos de Bárbara Rey y lo sentí en mis propias carnes, estaba en la tele, periodista, sabían cuál era mi relación con Bárbara”, recuerda la angustia que sufrió en el pasado y que vuelve ahora tras la publicación de las fotografías de las que tanto se ha hablado durante décadas y que ahora ven la luz.

Ángel Cristo De viernes

Bárbara Rey no encuentra explicación a la decisión de su hijo Ángel de filtrar las fotos y jugarse con ello entrar en prisión. Él se mantiene confiado y tranquilo, haciendo ver que está muy bien asesorado y que las consecuencias no le preocupan, pues tiene ases en la manga. La vedette no goza de tanta tranquilidad y teme cuál será el próximo movimiento de su vástago, ansiado por hacer justicia mediática, mientras se complica la legal. Se habla de que lo mostrado no es ni el 5% del material que obra en su poder, que hay imágenes y audios más controvertidos aún. Sea como fuere, Bárbara sabe qué hay, qué puede esperar y, de ahí, sus nervios. Tales que están pudiendo con ella, que están mermando sus fuerzas, llegando incluso a cancelar sus próximos trabajos, como así hará en Hellín, Albacete, donde estaba convocada: “No tiene fuerzas”, reconoce su amiga que en principio causará baja por motivos personales que, en su caso, son también de salud y todos comprenden.