El desnudo integral de Beatriz Rico: "Enseño el culo, porque me gusta y porque me gusto"

Beatriz Ricoha sorprendido a sus 81,5 mil seguidores al compartir una foto desnuda. La actriz ha justificado la foto diciendo "que me he hecho nudista. Después de la experiencia de la semana pasada, ya soy una más en Vera". Rico, que aparece en la imagen en la orilla de la playa, luce cuerpazo a sus 54 años.

Sobre el desnudo, Rico puntualiza que no es integral ya que "el gorrito lo llevo. El gorrito es un textil, así que en teoría, desnuda lo que se dice desnuda no estoy. Es decir: unas gafas de sol (por ejemplo) supongo que no cambiarían la cosa, y seguirías siendo nudista a pesar de llevarlas. Pero… un gorro? 🤔. No sé, eh? Tengo mis dudas".

Y haciendo un guiño a sus seguidores añade "para quedarme tranquila de cumplir con mi nueva faceta naturista, ya veis que en la segunda foto me lo quité. Ese retrato se llama “culo veo, culo quiero”".

Rico ha pasado unos días de desconexión en Almería, disfrutando de "22 graditos y un solecito que no te lo puedes creer". Aunque sin olvidar su tierra, explica que "como buena asturiana, yo soy más de frío y lluvia, pero reconozco que, de repente, playa y despelote con la Navidad de fondo, pues oye, tiene su aquel 😎. FUN, FUN, FUUUN 🎅🏼".

La imagen cuenta ya con más de doscientos comentarios que han aplaudido la iniciativa de la actriz.