Belén Esteban recuerda el robo de su casa: "Se llevaron toda mi ropa interior. Me dio mucho miedo"

Iker Casillases uno de los protagonistas del día tras salir a la luz que ha sido víctima de un robo de más de 200.000 euros en relojes de lujo en su propia casa. Entre las piezas sustraídas, un Rolex de oro valorado en 50.000 euros.

El testimonio de Belén Esteban

A raíz de lo ocurrido con el exfutbolista, Belén Esteban ha recordado el robo que sufrió e su casa hace años en "No somos nadie". "Yo recuerdo una vez que robaron en mi casa y se llevaron todas mis bragas. Yo estaba en Miami de vacaciones con mi familia y lo que más me dolió fue que se llevaron las joyas que me dejó mi abuela", ha relatado la colaboradora. Tras el robo, la de Paracuellos tomó una drástica decisión: "Desde ese día, yo vendí todo lo que yo tenía. Lo que me dejaron, claro. En mi casa no tengo nada de valor".

Apenada por recordar el robo de su vivienda, Belén Esteban ha insistido que le "dolieron las joyas de mi abuela, las cuatro cosas". Aún así, ha reconocido que aunque "no me dolieron las bragas", sí le dio "mucho miedo". "Se llevaron toda mi ropa interior. Me robaron gafas de sol, como 10.Me robaron todo. Yo no tengo ya caja fuerte en casa", ha revelado la colaboradora.

Belén Esteban recuerda en "No somos nadie" el robo de su casa Youtube

Con firmeza, la televisiva ha ido un paso más allá y ha asegurado que sabe quién fue el autor del robo de su vivienda. "Fue alguien que me hizo algo en mi casa. No puedo decir nada. Salió hasta en el telediario de Antena 3 porque hubo detenciones. No quiero hablar porque es gente de mi pueblo", ha zanjado sobre el asunto.

El robo en casa de Iker

"El sitio donde estaban los relojes lo conocía poca gente, entre ellos, la empleada del hogar que llevaba trabajando tanto para Iker como para Sara Carbonero desde el año 2019. Él trabajaba como auxiliar de vigilante de seguridad en la urbanización en la que vive Sara Carbonero. Parece que él es el ideólogo del robo y la Policía ha encontrado en el domicilio de esta pareja varias réplicas de relojes para hacer otros cambiazos. Han recuperado un reloj entero y piezas de los demás", ha explicado Manu Marlasca en "El programa de Ana Rosa".

"Varios de los relojes que han sido robados tenían inscripciones especiales como las fechas de las Champions que ha ganado", ha añadido el periodista. La Policía actuó con rapidez para resolver el caso y "le tendieron una emboscada a la empleada del hogar. Ella cayó en el señuelo y, a partir de ahí, contó todo lo que había pasado". Sobre los sospechosos, "han pasado a disposición judicial. "Querían los relojes para venderlos por piezas".