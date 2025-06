Belén Rodríguez acusa a las Campos de provocarle el cáncer: “Me lo han dicho los médicos”

Belén Rodríguez ha batallado durante meses contra Terelu Campos en los platós de televisión. En realidad, su guerra venía de lejos, pues la ruptura de su amistad se gestó en ‘Sálvame’, ante una supuesta traición por parte de la periodista al alertar al programa de una cita de la desaparecida presentadora con su nieta, Alejandra Rubio. Una cuestión que está incluso judicializada y por la que están en perpetuo conflicto, entre cruce de acusaciones. En medio de todo esto estaba Carmen Borrego, entre la espada y la pared, entre su hermana y a quien consideraba su otra hermana sin lazos de sangre. Hasta que ha terminado siendo salpicada por la polémica.

Con motivo del 84 cumpleaños de María Teresa Campos, desde ‘TardeAR’ se le rindió un homenaje, en el que Carmen Borrego fue protagonista. Sin embargo, en este especial se dejó fuera a la colaboradora e íntima amiga de la presentadora, Belén Ro. Estaba indignada por este desaire pertrechado por la hija pequeña y no dudó en estallar en directo. Y es que no le gustó nada que se afirmase que ella no era bienvenida, precisamente porque a la fallecida no le gustaría cómo está tratando a sus hijas. Ahora, la aludida, vuelve a revolverse en su silla y eleva el tono hasta el punto de encontrar una relación directa entre su cáncer y este conflicto.

Belén Rodríguez culpa a las Campos de su cáncer

Este jueves, la colaboradora de Telecinco tenía el turno de réplica y no dejó pasar la oportunidad de poner los puntos sobre las íes: “Lo que seguro que María Teresa Campos no hubiera consentido nunca es que sus dos hijas fueran a grabar dentro de mi casa, una de ellas con prismáticos”, devolvía el golpe. Y es que le molesta que en el fin de su amistad, que era definida como fraternal de lo estrecha que fue en tiempos mejores, “se empeñan en meter a Teresa”.

Es más, Belén Rodríguez llega a poner en duda a Terelu Campos y Carmen Borrego y subraya que no tienen mucha idea de lo que le hubiese gustado a su madre que sucediese: “A lo mejor sé yo más lo que quería Teresa que la propia Carmen, entonces que ya está, que la dejen en paz. Se lo dije a Terelu, que dejemos descansar a María Teresa Campos, que no se puede defender, ni puede decir lo que está bien, ni lo que está mal, ni si ella quisiera que estuviera yo”. Eso sí, ella tiene claro que sí le hubiese agradado su presencia en su homenaje.

Pero Belén Rodríguez va más allá en sus acusaciones, ahora centradas en Carmen Borrego, tras batirse en duelo mediático en infinidad de ocasiones contra Terelu Campos. Destaca que todas las mañanas la llama para preguntarle por su evolución en su lucha contra el cáncer que descubrió a finales de año: “¿A qué juega?”, se pregunta al ver su actitud en público, que contrasta con su interés personal en privado: “Si tú tienes tan claro que tu madre no quería que estuviera, que tu hermana no me soporta, que tampoco entiendo que su hermana me coma a besos cuando me vea, es que no entiendo nada”.

Es más, este viernes se habían citado para charlar y no piensa acudir: “Viendo esto, que no lo había visto, yo no quiero saber nada más de Carmen”. Belén Rodríguez dice que está en un momento de cambio en su vida, pues el cáncer le ha hecho replantearse muchas cosas, incluso sus relaciones interpersonales. De ahí que esté “haciendo limpieza” y centrándose en exclusiva en “relaciones sanas”, lo que excluye a las Campos. Y es que considera que esto es lo que le ha llevado a sufrir su enfermedad: “La manera que tenía de vivir hasta entonces, y me lo han dicho los médicos, a mí me ha llevado a tener un cáncer. Ahora tengo que vivir de otra manera y yo no quiero estas movidas en mi vida. Yo quiero tener relaciones sanas con gente sana y con gente que sí quiere que esté en su vida y con la que no haya ningún problema”.