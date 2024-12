El ejemplo de superación de Belén Rodríguez: la foto que muestra su fortaleza pese al cáncer que padece

Ya ha pasado una semana desde que se dio a conocer que Belén Rodríguez padece cáncer de garganta, una enfermedad que la obligará a retirarse de la pequeña pantalla pero que afronta con fortaleza. “Me esperan unos meses muy duros pero haré lo que humanamente esté en mi mano”, señaló entre las páginas de la revista “Semana”.

La periodista no está dispuesta a que la enfermedad la limite más de lo necesario. Consciente de que el tratamiento al que está a punto de someterse se le hará cuesta arriba en más de una ocasión, piensa aprovechar cada día en que todavía le queden fuerzas, y acaba de compartir una fotografía en la que aparece ejercitándose en el gimnasio acompañada de un buen amigo.

“Con mi ‘personal trainer’ preferido”, dice una Belén Rodríguez ataviada con un estiloso chándal negro mientras posa con su amigo en el espejo del gimnasio. Se trata de Antonio Robles, uno de sus colegas más íntimos que se ha convertido en uno de sus principales apoyos en esta etapa complicada que atraviesa.

Belén Rodríguez no pierde las fuerzas en plena lucha contra el cáncer Redes sociales

De hecho, después de su sesión de gimnasio, la ha acompañado junto a otros amigos a someterse a una revisión previa al comienzo de su tratamiento. La tertuliana, experta en reality shows, tendrá que ser intervenida quirúrgicamente para poder extirparle un tumor cuyas molestias empezó a notar el pasado mes de mayo. “Me empezó a doler la garganta y pensé que era un catarro que se me había complicado, pero me di cuenta de que era algo más importante aquí”, le dijo a Emma García este fin de semana en el programa “Fiesta”.

Belén Rodríguez se somete a una revisión acompañada de sus amigos Gtres

Al parecer, su trabajo en el magacín fue clave para que detectara que algo no iba bien: “Un día, tú me dijiste que estaba chillando mucho y, al verbalizarlo, me di cuenta de que efectivamente algo pasaba. Yo sabía que tenía algo malo, lo tenía clarísimo”.

Sobre el futuro al que se enfrenta, Rodríguez se mostró segura de que “me lo van a quitar, que me van a operar, que voy a estar bien y, si no, no pasa nada... pero tengo la certeza de que va a ir bien”.

El apoyo de sus viejos amigos

La noticia de que Belén Rodríguez padece cáncer cayó como un jarro de agua fría a los que un día fueron no solo sus compañeros, sino sus amigos. En este último grupo se encuentra Kiko Hernández, que entabló una estrecha amistad con Belén Rodríguez en los años en los que trabajaban juntos en Telecinco. Por desgracia, terminaron como el rosario de la Aurora después de que la periodista desvelara que prestó dinero al tertuliano. Aquella indiscreción desencadenó varios enfrentamientos que también salpicaron a Terelu Campos y Carmen Borrego, y desde entonces sus caminos se han mantenido separados.

Sin embargo, Hernández mostró una actitud muy conciliadora con Rodríguez tras conocer que padece cáncer: “Dentro de lo que hayamos tenido y lo que hayamos dejado de tener, esto es grave y es algo que me duele mucho (...) A mí me gustaría hablar con ella y decirla que aquí me tiene y que me va a tener, si ella quiere, para acompañarla en todo este proceso. Porque hemos tenido muchísimas diferencias, pero desde luego, yo ahora, si puedo ayudarla en lo más mínimo, cualquier cosa, lo que ella necesite, desde luego ahí voy a estar”.

Belén Rodríguez y Kiko Hernández en una imagen de archivo Gtres

Un tono conciliador que también han usado las Campos, dispuestas igualmente a enterrar el hacha de guerra con Belén Rodríguez en este momento difícil que atraviesa. “Belén es mi familia, siempre ha sido muy familia”, ha señalado Terelu, dejando claro que estará a su lado si así lo desea. “Lo vamos a superar”, recalca Carmen Borrego.