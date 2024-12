José María Almoguera opina sobre la nueva cara de Carmen Borrego: ¿la reconoce?

Carmen Borregoha vuelto al trabajo este lunes 16 de diciembre como si de un regalo navideño se tratase. Eso sí, llegó ya desenvuelta sin papel que le envolviese. La hermana de Terelu Campos mostraba al fin su nuevo rostro ante el mundo, sin retoques ni artificios -al menos no digitales-, después de someterse a otra remodelación integran con la que se ha quitado diez años de encima a golpe de bisturí. Lo ha hecho en ‘Vamos a ver’, donde ha presumido del resultado de los últimos retoques estéticos que se realizó para lucir más hermosa y lozana de cara al 2025. Lo hace con el deseo de recuperar no solo la juventud el año que viene, sino también el cariño de su hijo,José María Almoguera. El joven sigue alejado de su madre, sin intención cercana de reconciliarse y estrechar lazos, pues emplaza esto al futuro, a cuando sane sus propios conflictos internos para después afrontar los familiares. Aun así, no vive ajeno a lo que le sucede a su progenitora, de ahí que incluso opine sobre su renovada belleza tras haberla visto en la portada de una revista en el kiosco rosa.

Carmen Borrego con su cambio de look Lecturas

“El cuello me ha dado mucho trabajo porque no es la primera vez que me lo opero. Lo tenía muy descolgado y ya estaba avisada de que tendría que someterme a más de una operación. Entrar en un quirófano da miedo y más cuando es por decisión propia. No disfruté ni la medalla que le otorgaron a mi madre en Sevilla porque al día siguiente me operaban. Hasta el último momento me preguntaba por qué me metía en esto, pero luego te alegras”, relataba Carmen Borrego al regreso de su programa en Telecinco y tras recibir muchos halagos: “La gente me decía que había quedado muy bien, pero yo no me veía, aunque me miraba. Ahora ya me empiezo a ver un poco”. Entre esas personas que han opinado públicamente sobre su nuevo aspecto físico está su propio hijo, palabras que ella vio desde el programa.

José María Almoguera no quiere entrar demasiado en líos y más cuando se trata de su madre, aunque en los platós de televisión sí parece coger fuerzas para romper su silencio. Esta vez, al ser preguntado sobre cómo ha visto a su madre tras sus tres operaciones de estética que suponen una remodelación casi integral, el joven es claro y conciso: “Está muy bien”. Eso sí, su opinión es casi como la del resto de españoles, vaga, pues tan solo la hemos podido ver en la portada de la revista ‘Lecturas’ en la que posó tras salir de quirófano y en el plató de ‘Vamos a ver’ este mismo lunes. No la ha podido ver en persona: “La he visto en las revistas, como vosotros”, destacaba dejando clara su situación actual con su madre. Es más, no quiso entrar a valorar el hecho de que realizase un testamento antes de sus intervenciones para dejar a sus seres queridos protegidos. Él, al ser preguntado por esto, tan solo dice que son “miedos” de ella y se excusa, pues las prisas le llevan a otro destino.

José María Almoguera De viernes

Otra de las cuestiones que habló con los reporteros de ‘Europa Press’ antes de emprender su apresurado camino es sobre el robo que sufrió la semana pasada. Su vehículo apareció con un cristal destrozado, aparentemente para hacerse con unas gafas de unos 60 euros que estaban en su interior. Una vez que el coche estaba abierto a merced de los ladrones, terminaron por desvalijarlo entero, entre regalos y la mochila del gimnasio de José María Almoguera. Ya dijo que estaba la policía investigando lo sucedido en busca de sus deportivas favoritas, aunque ahora parece que ha superado el susto y prefiere seguir adelante, aunque tenga que comprarse unas nuevas: “Sí, bueno, al final es un fastidio, pero vamos, que ahí se queda todo”.