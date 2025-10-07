La boda secreta de Francesca Thyssen y Markus Reymann: todos los detalles

Francesca Thyssen y su prometido, Markus Reymann, darán el "sí, quiero" este mes de octubre en Venecia, tal y como confirmó la propia hija del barón a "Vanitatis". A la espera de conocer más detalles sobre el enlace matrimonial, el enlace está rodeado de incógnitas, desde la fecha exacta hasta el lugar elegido para unirse en matrimonio.

Una boda blindada

Desde "La otra crónica" apuntan que la boda podría celebrarse el próximo jueves 9 de octubre. Entre los invitados, Borja Thyssen y Blanca Cuesta. Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, podría ser la gran ausente al enlace de la hija del barón, su difunto marido.

Francesca Thyssen y Markus Reymann Gtres

Por la discreción y el secretismo que envuelve a la boda, todo apunta a que será una celebración íntima y familiar. Si finalmente dan el "sí, quiero" el próximo jueves 9 de octubre, el lugar elegido para sellar su amor podría ser la iglesia de San Lorenzo. Tal y como apunta "Vanitatis" , ambos tienen una exposición conjunta en este templo, que también se ha convertido en un centro de arte. Aún así, se desconoce el lugar elegido para la boda de Francesca y Markus, marcada por el hermetismo. Desde el anterior medio citado, tras una larga investigación, señalan que no han cerrado ningún día las visitas para el público que quiera disfrutar de su exposición.

Quién es Markus Reymann

El prometido de Francesca Thyssen es un artista y comisario de arte de 49 años. A ambos les unió "su profunda convicción de que la creatividad tiene el poder de cambiar el mundo", tal como explicaron en el comunicado en el que anunciaban su compromiso. El futuro matrimonio se encuentra volcado en la Academia TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Foundation, fundación creada en 2002 de la que es presidenta Francesca y que codirige Markus junto a Rosa Ferré, que promueve la creación artística y la concienciación medioambiental.